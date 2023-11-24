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В Ростовской области завели дело после гибели четырех детей - РИА Новости, 24.11.2023
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01:33 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/delo-1911471816.html
В Ростовской области завели дело после гибели четырех детей
В Ростовской области завели дело после гибели четырех детей - РИА Новости, 24.11.2023
В Ростовской области завели дело после гибели четырех детей
Следователи в Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех детей в возрасте от 6 лет до 15 лет от отравления... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T01:33
2023-11-24T01:33
происшествия
ростовская область
россия
красносулинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи в Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех детей в возрасте от 6 лет до 15 лет от отравления угарным газом, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ в Telegram-канале. "В Красносулинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели детей от отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Как сообщили ранее в МЧС России, в хуторе Шахтенки Ростовской области четыре ребенка в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет погибли, отравившись угарным газом. По данным МЧС, угарный газ пошел от печи, дети находились дома без присмотра взрослых. По информации следователей, тела погибших детей были без видимых телесных повреждений, но с явными признаками отравления окисью углерода. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - уточнили в СУСК РФ по Ростовской области.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, красносулинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Красносулинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области завели дело после гибели четырех детей

СК: в Ростовской области завели дело после гибели от угарного газа четырех детей

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Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Следователи в Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех детей в возрасте от 6 лет до 15 лет от отравления угарным газом, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ в Telegram-канале.
«
"В Красносулинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели детей от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Как сообщили ранее в МЧС России, в хуторе Шахтенки Ростовской области четыре ребенка в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет погибли, отравившись угарным газом. По данным МЧС, угарный газ пошел от печи, дети находились дома без присмотра взрослых.
По информации следователей, тела погибших детей были без видимых телесных повреждений, но с явными признаками отравления окисью углерода.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - уточнили в СУСК РФ по Ростовской области.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияКрасносулинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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