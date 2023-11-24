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В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому - РИА Новости, 24.11.2023
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12:55 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/dagestan-1911552418.html
В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому
В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому - РИА Новости, 24.11.2023
В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому
Мужчина в Дагестане оказал сопоставление сотруднику полиции при исполнении и сломал ему ногу, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:55
2023-11-24T12:55
происшествия
астрахань
махачкала
ногайский район
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МАХАЧКАЛА, 24 ноя - РИА Новости. Мужчина в Дагестане оказал сопоставление сотруднику полиции при исполнении и сломал ему ногу, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, поздно вечером 22 ноября рядом с постом полиции на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала произошла драка между жителями Ногайского района Дагестана 29 и 37 лет. "Для пресечения противоправных действий полицейские Кизлярского района, находившиеся неподалеку, потребовали прекратить драку. Один из мужчин отказался выполнить законные требования полицейского и оказал сопротивление, в результате чего у полицейского была сломана нога", – говорится в сообщении. Дебоширов доставили в отдел, а сотрудника патрульно-постовой службы госпитализировали. Оперативники собственной безопасности МВД Дагестана проверяют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231113/napadenie-1909178007.html
астрахань
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происшествия, астрахань, махачкала, ногайский район
Происшествия, Астрахань, Махачкала, Ногайский район
В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому

В Дагестане мужчина сломал ногу полицейскому при исполнении

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 ноя - РИА Новости. Мужчина в Дагестане оказал сопоставление сотруднику полиции при исполнении и сломал ему ногу, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, поздно вечером 22 ноября рядом с постом полиции на федеральной автодороге АстраханьМахачкала произошла драка между жителями Ногайского района Дагестана 29 и 37 лет.
«
"Для пресечения противоправных действий полицейские Кизлярского района, находившиеся неподалеку, потребовали прекратить драку. Один из мужчин отказался выполнить законные требования полицейского и оказал сопротивление, в результате чего у полицейского была сломана нога", – говорится в сообщении.
Дебоширов доставили в отдел, а сотрудника патрульно-постовой службы госпитализировали. Оперативники собственной безопасности МВД Дагестана проверяют обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияАстраханьМахачкалаНогайский район
 
 
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