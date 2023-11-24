https://ria.ru/20231124/bpla-1911493436.html

Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023

Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

Пострадавших и разрушений ни на военных, ни гражданских объектах после попытки атаки украинских беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:16

2023-11-24T09:16

2023-11-24T09:24

специальная военная операция на украине

общество

волгоградская область

вооруженные силы украины

россия

киев

андрей бочаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ad7b5befb365bc6117c7a48e4783ba.jpg

ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Пострадавших и разрушений ни на военных, ни гражданских объектах после попытки атаки украинских беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Минобороны РФ сообщило в пятницу, что средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и еще три над Волгоградской областью, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена."Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация региона в своем Telegram-канале.

волгоградская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, волгоградская область, вооруженные силы украины, россия, киев, андрей бочаров