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Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ
Пострадавших и разрушений ни на военных, ни гражданских объектах после попытки атаки украинских беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:16
2023-11-24T09:16
2023-11-24T09:24
специальная военная операция на украине
общество
волгоградская область
вооруженные силы украины
россия
киев
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Пострадавших и разрушений ни на военных, ни гражданских объектах после попытки атаки украинских беспилотников в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Минобороны РФ сообщило в пятницу, что средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и еще три над Волгоградской областью, попытка Киева устроить террористические атаки на территории РФ пресечена."Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация региона в своем Telegram-канале.
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общество, волгоградская область, вооруженные силы украины, россия, киев, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ
Бочаров: в Волгоградской области пострадавших после атаки украинских БПЛА нет