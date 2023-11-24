https://ria.ru/20231124/bochkarev-1911517701.html

Бочкарев: с начала года девелоперы начали строить 68 соцобъектов в Москве

Бочкарев: с начала года девелоперы начали строить 68 соцобъектов в Москве - РИА Новости, 24.11.2023

Бочкарев: с начала года девелоперы начали строить 68 соцобъектов в Москве

В январе-октябре 2023 года девелоперы получили 68 разрешений на строительство объектов социальной инфраструктуры в Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:59

2023-11-24T10:59

2023-11-24T10:59

пермский край

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

москва

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В январе-октябре 2023 года девелоперы получили 68 разрешений на строительство объектов социальной инфраструктуры в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Создание сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов является одним из важнейших драйверов развития современной городской среды. Примерно 70% проектов социальных объектов, получивших разрешение на строительство в текущем году, ‒ 68 из 97 ‒ будут реализованы за счет внебюджетных средств. Их общая площадь составит 958,4 тысячи квадратных метров", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Таким образом, по словам заммэра, в Москве сохраняется благоприятный инвестиционный климат. В сообщении уточняется, что по возведению социальной инфраструктуры лидирует новая Москва. Здесь создадут 20 объектов примерно на 237 тысяч квадратных метров. В основном это детские сады и школы суммарно на более 9,7 тысячи мест. Еще один важный внебюджетный проект - взрослая поликлиника в Сосенском поселении на 475 посещений в смену. На северо-западе столицы возводится филиал Курчатовской школы на 815 учеников. Общая площадь пятиэтажного здания превысит 16,4 тысячи "квадратов". Ученикам будут доступны IT-полигон, библиотека-медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, а также многоуровневый амфитеатр и смотровая площадка на крыше. Другой образовательный объект ‒ учебный комплекс на 775 мест в районе Хорошево-Мневники. На площади 15 тысяч "квадратов" откроются робо-классы, кабинеты иностранного языка, информатики и вычислительной техники, естественных наук, астрономии и астрофизики. Также в 2023 году оформлено разрешение на строительство учебно-выставочного комплекса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В нем планируется проводить выставки, конгрессы, лекции и конференции, а также принимать иностранные делегации, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20231124/bkl-1911515962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва