https://ria.ru/20231124/blagoustroystvo-1911522892.html

Возле станции МЦД-4 "Минская" завершилось благоустройство территорий

Возле станции МЦД-4 "Минская" завершилось благоустройство территорий - РИА Новости, 24.11.2023

Возле станции МЦД-4 "Минская" завершилось благоустройство территорий

Подошло к концу благоустройство возле станции МЦД-4 "Минская" на западе Москвы, работы провели на улице Минская и проспекте Генерала Дорохова, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:17

2023-11-24T11:17

2023-11-24T11:17

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Подошло к концу благоустройство возле станции МЦД-4 "Минская" на западе Москвы, работы провели на улице Минская и проспекте Генерала Дорохова, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы. Реализация проекта позволила улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе", - отметил Бирюков. По его словам, работы по благоустройству провели на улице Минская и проспекте Генерала Дорохова, в рамках проекта обновили и по возможности расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки и навигационные стелы. "Привели в порядок территорию, ограниченную улицей Минской, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонной. Там появился сквер площадью более 26 тысяч квадратных метров с экотропами из террасной доски. В нем установили более 20 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, обустроили 6,5 тысячи квадратных метров рулонного газона, высадили 200 деревьев и кустарников, до конца осени запланирована высадка еще 2,3 тысячи зеленых насаждений", - рассказал Бирюков. По его словам, чтобы сделать пересадку с одного вида общественного транспорта на другой удобнее, два существующих остановочных павильона перенесли в зону между входом в метро и станцией МЦД. Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что в ходе работ под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской для автомобилистов организовали парковочное пространство на 150 машино-мест. Около вестибюля станции метро поставили свыше 20 велопарковок.

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)