https://ria.ru/20231124/bkl-1911515962.html
Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ
Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ - РИА Новости, 24.11.2023
Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ
Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:54
2023-11-24T10:54
2023-11-24T10:54
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы. Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена – последняя преграда, отделяющая старую "Электрозаводскую" от новой", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, также в подземной части пересадочного узла специалисты начали монтировать инженерные системы и отделку пассажирской зоны. Проводят работы по облицовке полов и стен гранитом, а также по устройству архитектурного освещения. "Продолжаются работы на другой части пересадки, ранее сооруженной в открытом котловане: здесь завершается гидроизоляция основных конструкций, уже начались поэтапный демонтаж креплений и обратная засыпка котлована", – добавил Бочкарев.
https://ria.ru/20231123/stantsiya_tyutchevskaya-1911307990.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_6a29fbec17ba249179d920d55b95771e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы. Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена – последняя преграда, отделяющая старую "Электрозаводскую" от новой", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40%
По словам Бочкарева, также в подземной части пересадочного узла специалисты начали монтировать инженерные системы и отделку пассажирской зоны. Проводят работы по облицовке полов и стен гранитом, а также по устройству архитектурного освещения.
"Продолжаются работы на другой части пересадки, ранее сооруженной в открытом котловане: здесь завершается гидроизоляция основных конструкций, уже начались поэтапный демонтаж креплений и обратная засыпка котлована", – добавил Бочкарев
.