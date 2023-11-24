Рейтинг@Mail.ru
Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/bkl-1911515962.html
Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ
Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ - РИА Новости, 24.11.2023
Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ
Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:54
2023-11-24T10:54
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы. Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена – последняя преграда, отделяющая старую "Электрозаводскую" от новой", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, также в подземной части пересадочного узла специалисты начали монтировать инженерные системы и отделку пассажирской зоны. Проводят работы по облицовке полов и стен гранитом, а также по устройству архитектурного освещения. "Продолжаются работы на другой части пересадки, ранее сооруженной в открытом котловане: здесь завершается гидроизоляция основных конструкций, уже начались поэтапный демонтаж креплений и обратная засыпка котлована", – добавил Бочкарев.
https://ria.ru/20231123/stantsiya_tyutchevskaya-1911307990.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_6a29fbec17ba249179d920d55b95771e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы. Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена – последняя преграда, отделяющая старую "Электрозаводскую" от новой", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Рабочие на строительстве станции метро Тютчевская Троицкой линии метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Бочкарев: отделка путевых стен станции "Тютчевская" готова на 40%
Вчера, 12:57
По словам Бочкарева, также в подземной части пересадочного узла специалисты начали монтировать инженерные системы и отделку пассажирской зоны. Проводят работы по облицовке полов и стен гранитом, а также по устройству архитектурного освещения.
"Продолжаются работы на другой части пересадки, ранее сооруженной в открытом котловане: здесь завершается гидроизоляция основных конструкций, уже начались поэтапный демонтаж креплений и обратная засыпка котлована", – добавил Бочкарев.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала