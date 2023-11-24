https://ria.ru/20231124/bkl-1911515962.html

Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ

Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ - РИА Новости, 24.11.2023

Станцию метро "Электрозаводская" соединили с пересадочным узлом на БКЛ

Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:54

2023-11-24T10:54

2023-11-24T10:54

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Завершено соединение перехода между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы. Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена – последняя преграда, отделяющая старую "Электрозаводскую" от новой", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, также в подземной части пересадочного узла специалисты начали монтировать инженерные системы и отделку пассажирской зоны. Проводят работы по облицовке полов и стен гранитом, а также по устройству архитектурного освещения. "Продолжаются работы на другой части пересадки, ранее сооруженной в открытом котловане: здесь завершается гидроизоляция основных конструкций, уже начались поэтапный демонтаж креплений и обратная засыпка котлована", – добавил Бочкарев.

https://ria.ru/20231123/stantsiya_tyutchevskaya-1911307990.html

москва

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы