https://ria.ru/20231124/biznes-1911648511.html

Четыре компании Подмосковья представили свой бизнес во Вьетнаме

Четыре компании Подмосковья представили свой бизнес во Вьетнаме - РИА Новости, 24.11.2023

Четыре компании Подмосковья представили свой бизнес во Вьетнаме

Четыре компании Московской области представили свой бизнес в городе Хошимин во Вьетнаме, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:47

2023-11-24T15:47

2023-11-24T15:47

новости подмосковья

хошимин

вьетнам

московская область (подмосковье)

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911640329_79:0:1103:576_1920x0_80_0_0_58532de960ed01ece7cc80d4386d5ba6.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Четыре компании Московской области представили свой бизнес в городе Хошимин во Вьетнаме, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Во Вьетнаме с 23 по 25 ноября организована многоотраслевая бизнес-миссия производителей Подмосковья. Участие четырех компаний региона в деловом мероприятии организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В пресс-службе уточнили, что в рамках бизнес-миссии пройдут встречи с потенциальными клиентами для обсуждения вопросов закупки продукции. Кроме того, запланированы встречи на вьетнамских предприятиях для обсуждения сотрудничества. Покупатели смогут ознакомиться с продукцией из Московской области и обсудить условия сделок. В бизнес-миссии участвуют четыре компании Московской области: ООО "ГЛОБАЛ ФРОСТ" из Лобни, ООО "СПАЙС ЭКСПЕРТ ПК" и ООО "Ретиноиды" из Балашихи, ООО "Доктор Элис" из Дмитровского округа. Кроме участия в международных бизнес-миссиях, Фонд предлагает компаниям и другие услуги. Их предоставляют бесплатно или на условиях софинансирования по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231017/morozhenoe-1903451837.html

хошимин

вьетнам

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хошимин, вьетнам, московская область (подмосковье), бизнес