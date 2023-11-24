https://ria.ru/20231124/belorussiya-1911535544.html

Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года

Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года - РИА Новости, 24.11.2023

Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года

Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:02

2023-11-24T12:02

2023-11-24T12:07

белоруссия

в мире

игорь карпенко

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко."В соответствии с изменением конституционных норм, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года", - сказал Карпенко, слова которого приводит госагентство Белта.Глава ЦИК также напомнил, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года. В единый день голосования будут избираться 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных Советов депутатов. "К выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии, порядка 5,5 тысяч участковых комиссий", - сказал Карпенко.

https://ria.ru/20230817/vybory-1890704564.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, в мире, игорь карпенко