https://ria.ru/20231124/belorussiya-1911535544.html
Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года
Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года - РИА Новости, 24.11.2023
Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года
Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:02
2023-11-24T12:02
2023-11-24T12:07
белоруссия
в мире
игорь карпенко
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко."В соответствии с изменением конституционных норм, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года", - сказал Карпенко, слова которого приводит госагентство Белта.Глава ЦИК также напомнил, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года. В единый день голосования будут избираться 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных Советов депутатов. "К выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии, порядка 5,5 тысяч участковых комиссий", - сказал Карпенко.
https://ria.ru/20230817/vybory-1890704564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, игорь карпенко
Белоруссия, В мире, Игорь Карпенко
Выборы президента Белоруссии проведут не позднее 20 июля 2025 года
ЦИК Белоруссии планирует выборы президента не позднее 20 июля 2025 года
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
"В соответствии с изменением конституционных норм, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года", - сказал Карпенко, слова которого приводит госагентство Белта.
Глава ЦИК также напомнил, что выборы в нижнюю палату парламента и местные Советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года. В единый день голосования будут избираться 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных Советов депутатов. "К выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии, порядка 5,5 тысяч участковых комиссий", - сказал Карпенко.
Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах