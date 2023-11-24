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Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу - РИА Новости, 24.11.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
13:05 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/belgorod-1911556991.html
Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу
Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу - РИА Новости, 24.11.2023
Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу
Новое основание в законе может позволить списать "безнадёжные" долги по транспортному налогу у 6000 белгородцев, сообщил спикер белгородской областной думы Юрий РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:05
2023-11-24T13:05
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Новое основание в законе может позволить списать "безнадёжные" долги по транспортному налогу у 6000 белгородцев, сообщил спикер белгородской областной думы Юрий Клепиков в Telegram-канале. По словам председателя, физические лица, имеющие задолженность по транспортному налогу, которая не превышает 500 рублей и у которой истек срок подачи заявления в суд для взыскания, смогут быть освобождены от погашения долга. "Новое основание для признания задолженности физических лиц безнадёжной к взысканию появилось в законе Белгородской области", - написал Клепиков.По данным регионального УФНС на 10 августа 2023 года, общая задолженность физических лиц по транспортному налогу составляла около 500 миллионов рублей, и многие граждане имели долги от нескольких копеек до нескольких сотен рублей. "Теперь налоговая сможет признать такие небольшие задолженности "безнадёжными" и списать их. Закон может коснуться около 6000 жителей региона", - добавил Клепиков. Инициатива получила поддержку губернатора области Вячеслава Гладкова и УФНС по Белгородской области. Закон "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу" вступит в силу с 1 декабря 2023 года.
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу

© Фото : Юрий Клепиков/TelegramЗаседание белгородской областной думы
Заседание белгородской областной думы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Заседание белгородской областной думы
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Новое основание в законе может позволить списать "безнадёжные" долги по транспортному налогу у 6000 белгородцев, сообщил спикер белгородской областной думы Юрий Клепиков в Telegram-канале.
По словам председателя, физические лица, имеющие задолженность по транспортному налогу, которая не превышает 500 рублей и у которой истек срок подачи заявления в суд для взыскания, смогут быть освобождены от погашения долга.
"Новое основание для признания задолженности физических лиц безнадёжной к взысканию появилось в законе Белгородской области", - написал Клепиков.
По данным регионального УФНС на 10 августа 2023 года, общая задолженность физических лиц по транспортному налогу составляла около 500 миллионов рублей, и многие граждане имели долги от нескольких копеек до нескольких сотен рублей.
«
"Теперь налоговая сможет признать такие небольшие задолженности "безнадёжными" и списать их. Закон может коснуться около 6000 жителей региона", - добавил Клепиков.
Инициатива получила поддержку губернатора области Вячеслава Гладкова и УФНС по Белгородской области. Закон "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу" вступит в силу с 1 декабря 2023 года.
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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