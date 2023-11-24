https://ria.ru/20231124/belgorod-1911556991.html

Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу

Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу - РИА Новости, 24.11.2023

Клепиков: у 6000 белгородцев могут списать "безнадежные" долги по налогу

Новое основание в законе может позволить списать "безнадёжные" долги по транспортному налогу у 6000 белгородцев, сообщил спикер белгородской областной думы Юрий РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:05

2023-11-24T13:05

2023-11-24T13:05

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Новое основание в законе может позволить списать "безнадёжные" долги по транспортному налогу у 6000 белгородцев, сообщил спикер белгородской областной думы Юрий Клепиков в Telegram-канале. По словам председателя, физические лица, имеющие задолженность по транспортному налогу, которая не превышает 500 рублей и у которой истек срок подачи заявления в суд для взыскания, смогут быть освобождены от погашения долга. "Новое основание для признания задолженности физических лиц безнадёжной к взысканию появилось в законе Белгородской области", - написал Клепиков.По данным регионального УФНС на 10 августа 2023 года, общая задолженность физических лиц по транспортному налогу составляла около 500 миллионов рублей, и многие граждане имели долги от нескольких копеек до нескольких сотен рублей. "Теперь налоговая сможет признать такие небольшие задолженности "безнадёжными" и списать их. Закон может коснуться около 6000 жителей региона", - добавил Клепиков. Инициатива получила поддержку губернатора области Вячеслава Гладкова и УФНС по Белгородской области. Закон "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу" вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков