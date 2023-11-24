https://ria.ru/20231124/avariya-1911541639.html

Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции

Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции - РИА Новости, 24.11.2023

Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции

В результате аварии в юго-западной провинции Турции с участием туристического автобуса пострадали 26 граждан Таиланда, четверо находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:09

2023-11-24T13:09

2023-11-24T13:09

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В результате аварии в юго-западной провинции Турции с участием туристического автобуса пострадали 26 граждан Таиланда, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает в пятницу тайская газета Bangkok Post со ссылкой на посольство Королевства Таиланд в Анкаре. По данным издания, авария произошла в четверг в провинции Денизли. В результате столкновения автобуса с дорожным знаком пострадали 26 граждан Таиланда, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные 22 человека получили легкие повреждения. Все пострадавшие туристы были госпитализированы в местные больницы. Посольство Таиланда связалось с медицинскими учреждениями для контроля состояния своих граждан и информирования родственников.

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новости - туризм, туризм, туристы, турция, таиланд