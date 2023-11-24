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Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции - РИА Новости, 24.11.2023
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции
В результате аварии в юго-западной провинции Турции с участием туристического автобуса пострадали 26 граждан Таиланда, четверо находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:09
2023-11-24T13:09
2023-11-24T13:09
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В результате аварии в юго-западной провинции Турции с участием туристического автобуса пострадали 26 граждан Таиланда, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает в пятницу тайская газета Bangkok Post со ссылкой на посольство Королевства Таиланд в Анкаре. По данным издания, авария произошла в четверг в провинции Денизли. В результате столкновения автобуса с дорожным знаком пострадали 26 граждан Таиланда, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные 22 человека получили легкие повреждения. Все пострадавшие туристы были госпитализированы в местные больницы. Посольство Таиланда связалось с медицинскими учреждениями для контроля состояния своих граждан и информирования родственников.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Таиланд
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции
Более 26 тайских туристов пострадали в автобусной аварии на юго-западе Турции