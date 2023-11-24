Рейтинг@Mail.ru
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:09 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/avariya-1911541639.html
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции - РИА Новости, 24.11.2023
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции
В результате аварии в юго-западной провинции Турции с участием туристического автобуса пострадали 26 граждан Таиланда, четверо находятся в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:09
2023-11-24T13:09
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В результате аварии в юго-западной провинции Турции с участием туристического автобуса пострадали 26 граждан Таиланда, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает в пятницу тайская газета Bangkok Post со ссылкой на посольство Королевства Таиланд в Анкаре. По данным издания, авария произошла в четверг в провинции Денизли. В результате столкновения автобуса с дорожным знаком пострадали 26 граждан Таиланда, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные 22 человека получили легкие повреждения. Все пострадавшие туристы были госпитализированы в местные больницы. Посольство Таиланда связалось с медицинскими учреждениями для контроля состояния своих граждан и информирования родственников.
https://ria.ru/20231121/turist-1910707140.html
турция
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, турция, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Таиланд
Названо число пострадавших туристов в автобусной аварии в Турции

Более 26 тайских туристов пострадали в автобусной аварии на юго-западе Турции

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В результате аварии в юго-западной провинции Турции с участием туристического автобуса пострадали 26 граждан Таиланда, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает в пятницу тайская газета Bangkok Post со ссылкой на посольство Королевства Таиланд в Анкаре.
По данным издания, авария произошла в четверг в провинции Денизли. В результате столкновения автобуса с дорожным знаком пострадали 26 граждан Таиланда, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные 22 человека получили легкие повреждения.
Все пострадавшие туристы были госпитализированы в местные больницы. Посольство Таиланда связалось с медицинскими учреждениями для контроля состояния своих граждан и информирования родственников.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом
21 ноября, 02:52
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала