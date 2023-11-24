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Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2023

Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 10 атак противника, ВСУ потеряли более 740 военнослужащих и 24 единицы техники,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:35

2023-11-24T15:35

2023-11-24T15:49

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 10 атак противника, ВСУ потеряли более 740 военнослужащих и 24 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки в ДНР."Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.

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