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Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2023
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15:35 24.11.2023 (обновлено: 15:49 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ataki-1911642728.html
Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2023
Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 10 атак противника, ВСУ потеряли более 740 военнослужащих и 24 единицы техники,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:35
2023-11-24T15:49
общество
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 10 атак противника, ВСУ потеряли более 740 военнослужащих и 24 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.&quot;На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ&quot;, - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки в ДНР."Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
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общество, россия, вооруженные силы украины, в мире, красный лиман, украина
Общество, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Украина
Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении

Группировка "Центр" за неделю отбила десять атак, ВСУ потеряли более 740 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за неделю отбила 10 атак противника, ВСУ потеряли более 740 военнослужащих и 24 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
«

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад теробороны в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки в ДНР.
"Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
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