https://ria.ru/20231124/armeniya-1911641731.html

Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ

Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:33

2023-11-24T15:33

2023-11-24T16:02

армения

одкб

в мире

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она руководствовалась государственными интересами."Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение (на этот счет - ред.), то наш ориентир - государственный интерес Армении", - сказал Пашинян.По его словам, Армения пытается использовать все возможности, чтобы донести до ОДКБ свою позицию. "Но если мы сочтем весь наш потенциал исчерпанным, то у общества возникнет вопрос, зачем мы остаемся в этой организации, если членство в ней или ничего не дает, или не дает минимум, который сохранит нашу заинтересованность в членстве, или создает дополнительные проблемы для нашей системы безопасности", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

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Ольга Фомченкова

армения, одкб, в мире, никол пашинян