https://ria.ru/20231124/armeniya-1911641731.html
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:33
2023-11-24T15:33
2023-11-24T16:02
армения
одкб
в мире
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:336:2048:1488_1920x0_80_0_0_be98340e31cc94be003495cf7bba0f35.jpg
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она руководствовалась государственными интересами."Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение (на этот счет - ред.), то наш ориентир - государственный интерес Армении", - сказал Пашинян.По его словам, Армения пытается использовать все возможности, чтобы донести до ОДКБ свою позицию. "Но если мы сочтем весь наш потенциал исчерпанным, то у общества возникнет вопрос, зачем мы остаемся в этой организации, если членство в ней или ничего не дает, или не дает минимум, который сохранит нашу заинтересованность в членстве, или создает дополнительные проблемы для нашей системы безопасности", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:144:2048:1680_1920x0_80_0_0_be10d344a9f55c8eb1e4b9e727b6c621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, одкб, в мире, никол пашинян
Армения, ОДКБ, В мире, Никол Пашинян
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ
Пашинян заявил, что руководствуется интересами Армении в вопросе членства в ОДКБ
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире
, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она руководствовалась государственными интересами.
"Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение (на этот счет - ред.), то наш ориентир - государственный интерес Армении", - сказал Пашинян.
По его словам, Армения пытается использовать все возможности, чтобы донести до ОДКБ свою позицию. "Но если мы сочтем весь наш потенциал исчерпанным, то у общества возникнет вопрос, зачем мы остаемся в этой организации, если членство в ней или ничего не дает, или не дает минимум, который сохранит нашу заинтересованность в членстве, или создает дополнительные проблемы для нашей системы безопасности", - заявил Пашинян.
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении