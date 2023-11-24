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Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2023
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15:33 24.11.2023 (обновлено: 16:02 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/armeniya-1911641731.html
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:33
2023-11-24T16:02
армения
одкб
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она руководствовалась государственными интересами."Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение (на этот счет - ред.), то наш ориентир - государственный интерес Армении", - сказал Пашинян.По его словам, Армения пытается использовать все возможности, чтобы донести до ОДКБ свою позицию. "Но если мы сочтем весь наш потенциал исчерпанным, то у общества возникнет вопрос, зачем мы остаемся в этой организации, если членство в ней или ничего не дает, или не дает минимум, который сохранит нашу заинтересованность в членстве, или создает дополнительные проблемы для нашей системы безопасности", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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армения, одкб, в мире, никол пашинян
Армения, ОДКБ, В мире, Никол Пашинян
Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ

Пашинян заявил, что руководствуется интересами Армении в вопросе членства в ОДКБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, заявил в прямом эфире, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, она руководствовалась государственными интересами.
"Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение (на этот счет - ред.), то наш ориентир - государственный интерес Армении", - сказал Пашинян.
По его словам, Армения пытается использовать все возможности, чтобы донести до ОДКБ свою позицию. "Но если мы сочтем весь наш потенциал исчерпанным, то у общества возникнет вопрос, зачем мы остаемся в этой организации, если членство в ней или ничего не дает, или не дает минимум, который сохранит нашу заинтересованность в членстве, или создает дополнительные проблемы для нашей системы безопасности", - заявил Пашинян.
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