https://ria.ru/20231124/armeniya-1911542360.html

Пашинян рассказал о сложностях с заключением мира с Азербайджаном

Пашинян рассказал о сложностях с заключением мира с Азербайджаном - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян рассказал о сложностях с заключением мира с Азербайджаном

Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что пока не ясно, согласен ли Азербайджан заключить мирный договор с Арменией на основе трех принципов,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:29

2023-11-24T12:29

2023-11-24T12:50

азербайджан

армения

в мире

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что пока не ясно, согласен ли Азербайджан заключить мирный договор с Арменией на основе трех принципов, предложенных Ереваном."На данный момент пока не ясно, в конце концов, Азербайджан подтверждает, соглашается, согласен заключить мирный договор с Арменией вокруг трех принципов", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.По его словам, нельзя утверждать, что Азербайджан отказывается заключать договор на основе этих принципов, но и нельзя уверенно утверждать, что подтверждает готовность. "Необходимо в ходе переговоров уточнить эти вопросы... Факт в том, что у нас нет уверенности, хотя Азербайджан заявлял о признании территориальной целостности Армении, но здесь нужна конкретика - что имеет в виду Азербайджан, говоря о территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян.В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, армения, в мире, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе