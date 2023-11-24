В Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида
Прокуратура: в Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Суд в Твери избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сиделке, которую подозревают в истязании инвалида с особой жестокостью, сообщила прокуратура региона.
Как ранее информировал СК РФ, в эфире федерального телеканала сообщалось, что в Твери женщина, оказывая услуги по уходу за инвалидом, применяла в отношении него насилие. Отмечалось, что ранее родственникам в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовного дела, а женщина переехала в другой регион и работает в дошкольном учреждении. Областное УМВД возбудило дело об истязании, которое решением прокуратуры было передано в СУСК для дальнейшего расследования.
"Суд с учётом позиции прокуратуры Пролетарского района города Твери заключил под стражу 42-летнюю женщину, в отношении которой возбуждено уголовное дело по п.п. "г,д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями)", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что подозреваемая с июля прошлого года по февраль этого года ухаживала "за недееспособным гражданином, причиняя ему физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий с особой жестокостью".