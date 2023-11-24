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В Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида - РИА Новости, 24.11.2023
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14:37 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/arest-1911607053.html
В Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида
В Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида - РИА Новости, 24.11.2023
В Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида
Суд в Твери избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сиделке, которую подозревают в истязании инвалида с особой жестокостью, сообщила прокуратура... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:37
2023-11-24T14:37
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Суд в Твери избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сиделке, которую подозревают в истязании инвалида с особой жестокостью, сообщила прокуратура региона. Как ранее информировал СК РФ, в эфире федерального телеканала сообщалось, что в Твери женщина, оказывая услуги по уходу за инвалидом, применяла в отношении него насилие. Отмечалось, что ранее родственникам в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовного дела, а женщина переехала в другой регион и работает в дошкольном учреждении. Областное УМВД возбудило дело об истязании, которое решением прокуратуры было передано в СУСК для дальнейшего расследования. "Суд с учётом позиции прокуратуры Пролетарского района города Твери заключил под стражу 42-летнюю женщину, в отношении которой возбуждено уголовное дело по п.п. "г,д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями)", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что подозреваемая с июля прошлого года по февраль этого года ухаживала "за недееспособным гражданином, причиняя ему физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий с особой жестокостью".
https://ria.ru/20231123/moshennik-1911439700.html
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происшествия, тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
В Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида

Прокуратура: в Твери арестовали сиделку, подозреваемую в истязании инвалида

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Суд в Твери избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сиделке, которую подозревают в истязании инвалида с особой жестокостью, сообщила прокуратура региона.
Как ранее информировал СК РФ, в эфире федерального телеканала сообщалось, что в Твери женщина, оказывая услуги по уходу за инвалидом, применяла в отношении него насилие. Отмечалось, что ранее родственникам в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовного дела, а женщина переехала в другой регион и работает в дошкольном учреждении. Областное УМВД возбудило дело об истязании, которое решением прокуратуры было передано в СУСК для дальнейшего расследования.
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"Суд с учётом позиции прокуратуры Пролетарского района города Твери заключил под стражу 42-летнюю женщину, в отношении которой возбуждено уголовное дело по п.п. "г,д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями)", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что подозреваемая с июля прошлого года по февраль этого года ухаживала "за недееспособным гражданином, причиняя ему физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий с особой жестокостью".
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