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Первая акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни поделок со всей страны - РИА Новости, 24.11.2023
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17:34 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/aktsiya-1911686721.html
Первая акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни поделок со всей страны
Первая акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни поделок со всей страны - РИА Новости, 24.11.2023
Первая акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни поделок со всей страны
Первая всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни уникальных елочных украшений из экологичных материалов, сообщает пресс-служба Международной... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:34
2023-11-24T17:34
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Первая всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни уникальных елочных украшений из экологичных материалов, сообщает пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", в рамках которой организована акции. Одним из мероприятий акции "Новогодняя экоигрушка" стала стартовавшая в пятницу в павильоне "Природоград B" на ВДНХ серия мастер-классов, на которых можно научиться дарить ненужным вещам вторую жизнь и превращать их в изящные новогодние украшения. Мероприятия посетила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В рамках первого открытого мастер-класса опытные мастера-художники помогали всем желающим превратить пластиковые бутылки, картонные коробки, обрезки ткани, неработающие лампочки в яркие новогодние украшения. В работе экомастерской участвовали ученики столичных школ и гости павильона. После мастер-класса все желающие смогли украсить своими творческими работами экоелку на главной сцене павильона, говорится в сообщении. "Мы ожидали, что эта акция заинтересует юных экоактивистов, но отклик превзошел наши ожидания, нам пришлось выделить отдельный кабинет, в котором хранятся сейчас уже сотни таких посылок – это те, что успели дойти Москвы. И каждый день мы получаем новые. Авторы лучших работ получат подарки, а игрушки, которые они сделали, украсят главную экоелку на ВДНХ", – сказала Радионова, слова которой привели в пресс-службе. Она отметила, что традиция украшать елку на Новый год есть в каждой российской семье, поэтому была придумана акция, которая дарит еще одну замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками. "Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе", – подчеркнула глава ведомства. Проект "Новогодняя экоигрушка" запущен 1 ноября. Ее цель акции – показать, как вторичное использование отходов позволяет уменьшить вред экологии и при этом дарит радость и позитивные эмоции.
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москва, светлана радионова, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Светлана Радионова, ВДНХ

Первая акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни поделок со всей страны

© iStock.com / Irina StarikovaСамодельная новогодняя игрушка
Самодельная новогодняя игрушка - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / Irina Starikova
Самодельная новогодняя игрушка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Первая всероссийская акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни уникальных елочных украшений из экологичных материалов, сообщает пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", в рамках которой организована акции.
Одним из мероприятий акции "Новогодняя экоигрушка" стала стартовавшая в пятницу в павильоне "Природоград B" на ВДНХ серия мастер-классов, на которых можно научиться дарить ненужным вещам вторую жизнь и превращать их в изящные новогодние украшения. Мероприятия посетила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В рамках первого открытого мастер-класса опытные мастера-художники помогали всем желающим превратить пластиковые бутылки, картонные коробки, обрезки ткани, неработающие лампочки в яркие новогодние украшения. В работе экомастерской участвовали ученики столичных школ и гости павильона. После мастер-класса все желающие смогли украсить своими творческими работами экоелку на главной сцене павильона, говорится в сообщении.
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"Мы ожидали, что эта акция заинтересует юных экоактивистов, но отклик превзошел наши ожидания, нам пришлось выделить отдельный кабинет, в котором хранятся сейчас уже сотни таких посылок – это те, что успели дойти Москвы. И каждый день мы получаем новые. Авторы лучших работ получат подарки, а игрушки, которые они сделали, украсят главную экоелку на ВДНХ", – сказала Радионова, слова которой привели в пресс-службе.
Она отметила, что традиция украшать елку на Новый год есть в каждой российской семье, поэтому была придумана акция, которая дарит еще одну замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками.
"Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе", – подчеркнула глава ведомства.
Проект "Новогодняя экоигрушка" запущен 1 ноября. Ее цель акции – показать, как вторичное использование отходов позволяет уменьшить вред экологии и при этом дарит радость и позитивные эмоции.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСветлана РадионоваВДНХ
 
 
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