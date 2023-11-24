https://ria.ru/20231124/aktivy-1911553523.html

Активы инвестора IVI перешли под контроль новой управляющей компании

Активы инвестора IVI перешли под контроль новой управляющей компании - РИА Новости, 24.11.2023

Активы инвестора IVI перешли под контроль новой управляющей компании

Международная инвестиционная компания Rockstone Ventures приобрела контроль над портфелем фонда Winter Capital, включая все инвестиции, такие как Osome, Uolo,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:00

2023-11-24T13:00

2023-11-24T13:00

экономика

россия

goldman sachs

интеррос

владимир потанин

сергей суверов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Международная инвестиционная компания Rockstone Ventures приобрела контроль над портфелем фонда Winter Capital, включая все инвестиции, такие как Osome, Uolo, Udemy и еще более 10 технологических компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Winter Capital. На российском рынке данный фонд был известен своими инвестициями в такие компании как IVI, Banki.ru , Arrival и другие. Ожидается, что Winter Capital будет переименован в Rockstone Ventures, а сам фонд прекратит свое существование. Согласно сайту Rockstone Ventures, компания инвестирует в широкий круг бизнесов в различных регионах по всему миру. В пресс-службе Winter Capital добавили, что о новых планах партнеров фонда будет объявлено позднее. По оценке инвестиционного стратега управляющей компании "Арикапитал", доцента Финансового университета при правительстве России Сергея Суверова, сделка укладывается в тренд избавления российских инвесторов от иностранных активов на фоне сложившихся рисков для компаний инвестиционного сектора и передачи их международным структурам. "Партнеры Winter Capital решили воспользоваться новыми возможностями в странах СНГ как перспективных развивающихся рынках, в которых у них есть своя уникальная экспертиза, и, скорее всего, запустят новый фонд с новой стратегией в России", - сказал Суверов РИА Новости. Условия сделки не раскрываются. По мнению Суверова, "несмотря на общий спад на рынке инвестиций в технологический сектор, управление портфелем миноритарных долей в перспективных технологических компаниях, многие из которых уже стали или станут "единорогами", это привлекательный бизнес, значит речь идет о десятках миллионов долларов". Winter Capital был основан в 2015 году группой партнеров - выходцев из инвестбанка Goldman Sachs и других инвесткомпаний. Winter Capital традиционно связывали с Владимиром Потаниным, однако, по сообщениям самого фонда, Интеррос с начала 2022 уже не был его инвестором. Всего под управлением Winter Capital было более миллиарда долларов. Он фокусировался на инвестициях сначала в России, а впоследствии в регионах Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Индии и Северной Африке в четырех основных вертикалях: EduTech, FinTech, HealthTech и RetailTech.

https://ria.ru/20231107/kompaniya-1907854155.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, goldman sachs, интеррос, владимир потанин, сергей суверов