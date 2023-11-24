https://ria.ru/20231124/aksitinab-1911522974.html
ФАС согласовала цены на препарат "Акситиниб"
ФАС согласовала цены на препарат "Акситиниб" - РИА Новости, 24.11.2023
ФАС согласовала цены на препарат "Акситиниб"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на противоопухолевый препарат "Акситиниб", сообщает ведомство. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:17
2023-11-24T11:17
2023-11-24T11:17
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на противоопухолевый препарат "Акситиниб", сообщает ведомство. "Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Акситиниб" снижены в среднем на 35%. Так, цена за упаковку из 56 таблеток в дозировке 3 мг составила 41,871 тысячу рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Акситиниб" - это первый дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования. Для сравнения: цена за аналогичный флакон референтного лекарственного препарата иностранного производства "Инлита" зарегистрирована на уровне 67 807 рублей. В ведомстве отмечают, что в медицинских организациях первый дженерик должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://radiosputnik.ru/20231117/preparat-1909870172.html
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здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС согласовала цены на препарат "Акситиниб"
ФАС согласовала цены на противоопухолевый препарат "Акситиниб"