https://ria.ru/20231124/aksitinab-1911522974.html

ФАС согласовала цены на препарат "Акситиниб"

ФАС согласовала цены на препарат "Акситиниб" - РИА Новости, 24.11.2023

ФАС согласовала цены на препарат "Акситиниб"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на противоопухолевый препарат "Акситиниб", сообщает ведомство. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:17

2023-11-24T11:17

2023-11-24T11:17

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на противоопухолевый препарат "Акситиниб", сообщает ведомство. "Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Акситиниб" снижены в среднем на 35%. Так, цена за упаковку из 56 таблеток в дозировке 3 мг составила 41,871 тысячу рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Акситиниб" - это первый дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования. Для сравнения: цена за аналогичный флакон референтного лекарственного препарата иностранного производства "Инлита" зарегистрирована на уровне 67 807 рублей. В ведомстве отмечают, что в медицинских организациях первый дженерик должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://radiosputnik.ru/20231117/preparat-1909870172.html

https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html

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здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество