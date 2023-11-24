Рейтинг@Mail.ru
Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
13:33 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/adygeya-1911573574.html
Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия"
Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 24.11.2023
Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия"
Адыгея готовит большую интерактивную программу ко Дню региона в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, который пройдет в декабре, написал глава республики... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:33
2023-11-24T13:33
республика адыгея
москва
россия
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908124027_0:147:3085:1882_1920x0_80_0_0_1a973a57a5ddbeaf2167132cb6068d8e.jpg
МАЙКОП, 24 ноя - РИА Новости. Адыгея готовит большую интерактивную программу ко Дню региона в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, который пройдет в декабре, написал глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Он отметил, что экспозицию Адыгеи на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве уже успели оценить десятки тысяч участников и гостей мероприятия. По словам Кумпилова, республика демонстрирует не только успехи в экономике, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, но также гостей стенда Адыгеи знакомят с природой, культурой и брендами региона, рассказывают о традициях, проводят мастер-классы. Отдельно он отметил, что центром притяжения стал арт-объект в стиле Майкопской археологической культуры – объемное изображение флага республики. "В декабре на выставке-форуме пройдет день нашего региона. Подготовка кипит! Готовим большую праздничную, деловую и интерактивную программу, в рамках которой познакомим всех желающих с яркой и самобытной культурой Адыгеи, продемонстрируем наши достижения, разыграем путевки для путешествия в нашу красивую и уютную республику", - добавил Кумпилов. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены главные достижения России.
https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908124027_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ba8fdc7993c8d9fb2317755bf6114569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Москва, Россия, Мурат Кумпилов

Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 24 ноя - РИА Новости. Адыгея готовит большую интерактивную программу ко Дню региона в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, который пройдет в декабре, написал глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что экспозицию Адыгеи на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве уже успели оценить десятки тысяч участников и гостей мероприятия.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время посещения детского сада Чебурашка - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Адыгея в 2024 году получит 800 миллионов рублей на развитие села
Вчера, 14:25
По словам Кумпилова, республика демонстрирует не только успехи в экономике, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, но также гостей стенда Адыгеи знакомят с природой, культурой и брендами региона, рассказывают о традициях, проводят мастер-классы.
Отдельно он отметил, что центром притяжения стал арт-объект в стиле Майкопской археологической культуры – объемное изображение флага республики.
"В декабре на выставке-форуме пройдет день нашего региона. Подготовка кипит! Готовим большую праздничную, деловую и интерактивную программу, в рамках которой познакомим всех желающих с яркой и самобытной культурой Адыгеи, продемонстрируем наши достижения, разыграем путевки для путешествия в нашу красивую и уютную республику", - добавил Кумпилов.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены главные достижения России.
 
Республика АдыгеяМоскваРоссияМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала