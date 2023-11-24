https://ria.ru/20231124/adygeya-1911573574.html

Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия"

Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 24.11.2023

Адыгея готовит большую программу ко Дню региона на выставке "Россия"

Адыгея готовит большую интерактивную программу ко Дню региона в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, который пройдет в декабре, написал глава республики... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:33

2023-11-24T13:33

2023-11-24T13:33

республика адыгея

москва

россия

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 24 ноя - РИА Новости. Адыгея готовит большую интерактивную программу ко Дню региона в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, который пройдет в декабре, написал глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Он отметил, что экспозицию Адыгеи на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве уже успели оценить десятки тысяч участников и гостей мероприятия. По словам Кумпилова, республика демонстрирует не только успехи в экономике, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, но также гостей стенда Адыгеи знакомят с природой, культурой и брендами региона, рассказывают о традициях, проводят мастер-классы. Отдельно он отметил, что центром притяжения стал арт-объект в стиле Майкопской археологической культуры – объемное изображение флага республики. "В декабре на выставке-форуме пройдет день нашего региона. Подготовка кипит! Готовим большую праздничную, деловую и интерактивную программу, в рамках которой познакомим всех желающих с яркой и самобытной культурой Адыгеи, продемонстрируем наши достижения, разыграем путевки для путешествия в нашу красивую и уютную республику", - добавил Кумпилов. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены главные достижения России.

https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html

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Артем Смирнов

москва, россия, мурат кумпилов