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Военные железнодорожники тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 23.11.2023
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05:03 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/zheleznodorozhniki-1911218833.html
Военные железнодорожники тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО
Военные железнодорожники тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 23.11.2023
Военные железнодорожники тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО
Экипаж специального поезда российского Центрального военного округа "Енисей" проходит боевую подготовку на полигоне в тыловом районе в зоне специальной военной... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:03
2023-11-23T05:03
специальная военная операция на украине
безопасность
центральный военный округ
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Экипаж специального поезда российского Центрального военного округа "Енисей" проходит боевую подготовку на полигоне в тыловом районе в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны. "На одном из полигонов тыловой зоны СВО военные железнодорожники ЦВО продолжают совершенствовать боевые навыки в применении штатного вооружения бронепоезда "Енисей", а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.", - сообщили журналистам в ведомстве. В Минобороны добавили, что имеющаяся в штате бронепоезда боевая машина пехоты БМП-2 может быть использована не только как статичная огневая точка, но и в качестве подвижного огневого средства и транспорта для перевозки десанта. "Получив команду, экипаж БМП-2 спускает бронемашину с платформы и, забрав десант, убывает в район действий условного противника. Ведя огонь из автоматической 30-миллиметровой пушки и штатным вооружением стрелков, условно блокировав диверсантов, стрелки закрепляются на местности. Затем огонь открывают расчеты крупнокалиберных спаренных зенитных установок ЗУ-23-2, станковых пулеметов НСВ "Утес" и 82-мм минометов" - уточнили в ведомстве. В минобороны отметили, что за время СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники ЦВО восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше 3 тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов. "Енисей" имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника. Поезд оснащен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911196415.html
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безопасность, центральный военный округ, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Россия
Военные железнодорожники тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО

МО: военные железнодорожники тренируются на тыловом полигоне в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Центрального военного округа запускает коптер на Краснолиманском направлении СВО
Военнослужащий Центрального военного округа запускает коптер на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Центрального военного округа запускает коптер на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Экипаж специального поезда российского Центрального военного округа "Енисей" проходит боевую подготовку на полигоне в тыловом районе в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.
«
"На одном из полигонов тыловой зоны СВО военные железнодорожники ЦВО продолжают совершенствовать боевые навыки в применении штатного вооружения бронепоезда "Енисей", а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.", - сообщили журналистам в ведомстве.
В Минобороны добавили, что имеющаяся в штате бронепоезда боевая машина пехоты БМП-2 может быть использована не только как статичная огневая точка, но и в качестве подвижного огневого средства и транспорта для перевозки десанта.
"Получив команду, экипаж БМП-2 спускает бронемашину с платформы и, забрав десант, убывает в район действий условного противника. Ведя огонь из автоматической 30-миллиметровой пушки и штатным вооружением стрелков, условно блокировав диверсантов, стрелки закрепляются на местности. Затем огонь открывают расчеты крупнокалиберных спаренных зенитных установок ЗУ-23-2, станковых пулеметов НСВ "Утес" и 82-мм минометов" - уточнили в ведомстве.
В минобороны отметили, что за время СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники ЦВО восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше 3 тысяч километров путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.
"Енисей" имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника. Поезд оснащен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЦентральный военный округВооруженные силы РФРоссия
 
 
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