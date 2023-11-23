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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.11.2023
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18:07 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/zemletryasenie-1911419172.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.11.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило на сайте турецкое управление по ликвидации последствий РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:07
2023-11-23T18:07
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило на сайте турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению AFAD, подземные толчки зарегистрированы в районе Батталгази в 17.46 по мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 км.
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило на сайте турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению AFAD, подземные толчки зарегистрированы в районе Батталгази в 17.46 по мск.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 км.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 11 человек
22 ноября, 10:31
 
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