https://ria.ru/20231123/zemletryasenie-1911419172.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 23.11.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило на сайте турецкое управление по ликвидации последствий РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:07
2023-11-23T18:07
2023-11-23T18:07
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило на сайте турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению AFAD, подземные толчки зарегистрированы в районе Батталгази в 17.46 по мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 км.
https://ria.ru/20231122/zhertvy-1910989374.html
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турция, в мире
В Турции произошло землетрясение
На востоке Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3