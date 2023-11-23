Рейтинг@Mail.ru
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 23.11.2023 (обновлено: 21:07 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911449597.html
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников - РИА Новости, 23.11.2023
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников
Палестинское движение "Исламский джихад" заявило, что не отпустит заложников из числа израильских военных, пока все палестинские заключенные не будут... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:41
2023-11-23T21:07
в мире
израиль
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152234/04/1522340479_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1962ba235208f2f50c6ea25ea9cec33d.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Палестинское движение "Исламский джихад" заявило, что не отпустит заложников из числа израильских военных, пока все палестинские заключенные не будут освобождены из тюрем Израиля."Мы подтверждаем нашу твердую позицию в том, что негражданские заложники противника (Израиля - ред.), которые находятся в наших руках, не получат свободы до тех пор, пока все наши заключенные не будут освобождены из вражеских (израильских - ред.) тюрем", - говорится в заявлении, распространенном на медиаресурсах движения.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152234/04/1522340479_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_9b7fe95a5f6a45372ed3f0d470e30f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников

"Исламский джихад" отпустит солдат ЦАХАЛ в обмен на всех заключенных палестинцев

© AP Photo / Adel HanaБоец в маске под флагом Палестины
Боец в маске под флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Боец в маске под флагом Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Палестинское движение "Исламский джихад" заявило, что не отпустит заложников из числа израильских военных, пока все палестинские заключенные не будут освобождены из тюрем Израиля.
"Мы подтверждаем нашу твердую позицию в том, что негражданские заложники противника (Израиля - ред.), которые находятся в наших руках, не получат свободы до тех пор, пока все наши заключенные не будут освобождены из вражеских (израильских - ред.) тюрем", - говорится в заявлении, распространенном на медиаресурсах движения.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени.
 
В миреИзраильИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала