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"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников - РИА Новости, 23.11.2023
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников
Палестинское движение "Исламский джихад" заявило, что не отпустит заложников из числа израильских военных, пока все палестинские заключенные не будут... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:41
2023-11-23T20:41
2023-11-23T21:07
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Палестинское движение "Исламский джихад" заявило, что не отпустит заложников из числа израильских военных, пока все палестинские заключенные не будут освобождены из тюрем Израиля."Мы подтверждаем нашу твердую позицию в том, что негражданские заложники противника (Израиля - ред.), которые находятся в наших руках, не получат свободы до тех пор, пока все наши заключенные не будут освобождены из вражеских (израильских - ред.) тюрем", - говорится в заявлении, распространенном на медиаресурсах движения.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени.
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в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
"Исламский джихад" назвал условие для освобождения военных заложников
"Исламский джихад" отпустит солдат ЦАХАЛ в обмен на всех заключенных палестинцев