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Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых заложников
Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых заложников - РИА Новости, 23.11.2023
Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых заложников
Израильская сторона подтверждает получение предварительного списка имен заложников, подлежащих освобождению, сообщила в четверг канцелярия премьера Израиля... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:48
2023-11-23T17:48
2023-11-23T17:53
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израильская сторона подтверждает получение предварительного списка имен заложников, подлежащих освобождению, сообщила в четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху."Израиль подтверждает, что получен предварительный список имен (заложников). Уполномоченные чиновники проверяют детали списка и в эти моменты находятся на связи со всеми семьями", - говорится в сообщении.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. В среду вечером глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых заложников
Израиль подтвердил, что получил предварительный список освобождаемых заложников