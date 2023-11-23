https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911412654.html

Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых заложников

Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых заложников - РИА Новости, 23.11.2023

Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых заложников

Израильская сторона подтверждает получение предварительного списка имен заложников, подлежащих освобождению, сообщила в четверг канцелярия премьера Израиля... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:48

2023-11-23T17:48

2023-11-23T17:53

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

биньямин нетаньяху

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израильская сторона подтверждает получение предварительного списка имен заложников, подлежащих освобождению, сообщила в четверг канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху."Израиль подтверждает, что получен предварительный список имен (заложников). Уполномоченные чиновники проверяют детали списка и в эти моменты находятся на связи со всеми семьями", - говорится в сообщении.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. В среду вечером глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

израиль

катар

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, биньямин нетаньяху, хамас