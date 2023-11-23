https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911389506.html

Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников

Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников - РИА Новости, 23.11.2023

Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с множеством вызовов на пути к освобождению заложников, и выразил решимость в итоге... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:42

2023-11-23T16:42

2023-11-23T16:59

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

израиль

дэвид кэмерон

великобритания

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с множеством вызовов на пути к освобождению заложников, и выразил решимость в итоге освободить всех."Мы надеемся освободить наших заложников, и на этом пути есть много вызовов. Мы надеемся вывести первую группу, и после этого мы полны решимости вывести всех", - заявил премьер на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.Нетаньяху вновь отметил, что Израиль продолжит добиваться заявленных целей военной операции, включая уничтожение военной и политической инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.Кэмерон, находящийся с визитом солидарности в Израиле, в свою очередь, подчеркнул важность гуманитарной паузы в секторе Газа, которая, по его словам, поможет в освобождении израильских заложников и будет использована для доставки помощи жителям анклава.Ранее министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг, однако военные действия Израиля в секторе Газа еще продолжаются.В среду вечером глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, дэвид кэмерон, великобритания, хамас