Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 23.11.2023 (обновлено: 16:59 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911389506.html
Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников
Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников - РИА Новости, 23.11.2023
Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с множеством вызовов на пути к освобождению заложников, и выразил решимость в итоге... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:42
2023-11-23T16:59
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
израиль
дэвид кэмерон
великобритания
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651d58fe1fe088377943c46a88d0c4c3.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с множеством вызовов на пути к освобождению заложников, и выразил решимость в итоге освободить всех."Мы надеемся освободить наших заложников, и на этом пути есть много вызовов. Мы надеемся вывести первую группу, и после этого мы полны решимости вывести всех", - заявил премьер на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.Нетаньяху вновь отметил, что Израиль продолжит добиваться заявленных целей военной операции, включая уничтожение военной и политической инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.Кэмерон, находящийся с визитом солидарности в Израиле, в свою очередь, подчеркнул важность гуманитарной паузы в секторе Газа, которая, по его словам, поможет в освобождении израильских заложников и будет использована для доставки помощи жителям анклава.Ранее министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг, однако военные действия Израиля в секторе Газа еще продолжаются.В среду вечером глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c22f59d3791559a89df938ff3acb5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, дэвид кэмерон, великобритания, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Дэвид Кэмерон, Великобритания, ХАМАС
Нетаньяху выразил решимость освободить всех заложников

Нетаньяху заявил о полной решимости освободить всех заложников в итоге

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сталкивается с множеством вызовов на пути к освобождению заложников, и выразил решимость в итоге освободить всех.
"Мы надеемся освободить наших заложников, и на этом пути есть много вызовов. Мы надеемся вывести первую группу, и после этого мы полны решимости вывести всех", - заявил премьер на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
Нетаньяху вновь отметил, что Израиль продолжит добиваться заявленных целей военной операции, включая уничтожение военной и политической инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Кэмерон, находящийся с визитом солидарности в Израиле, в свою очередь, подчеркнул важность гуманитарной паузы в секторе Газа, которая, по его словам, поможет в освобождении израильских заложников и будет использована для доставки помощи жителям анклава.
Ранее министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые подлежат освобождению в рамках сделки с движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг, однако военные действия Израиля в секторе Газа еще продолжаются.
В среду вечером глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, добавив, что переговоры идут непрерывно.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуИзраильДэвид КэмеронВеликобританияХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала