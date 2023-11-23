ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников, пишут СМИ
Al-Arabiya: ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС изучают предложения по организации передачи заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"В настоящее время посредники проводят координацию для урегулирования нерешенных вопросов по сделке по заложникам.. Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации процесса передачи заложников", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно источникам Al-Arabiya, ХАМАС отказывается информировать Израиль о маршруте следования заложников при их передаче.
При этом движение отмечает, что есть заложники, которые удерживаются другими группировками, данные о них в настоящий момент собираются.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.