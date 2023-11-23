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ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
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16:04 23.11.2023 (обновлено: 16:24 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911374910.html
ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников, пишут СМИ
ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников, пишут СМИ
Израиль и палестинское движение ХАМАС изучают предложения по организации передачи заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:04
2023-11-23T16:24
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС изучают предложения по организации передачи заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники."В настоящее время посредники проводят координацию для урегулирования нерешенных вопросов по сделке по заложникам.. Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации процесса передачи заложников", - говорится в сообщении телеканала.Согласно источникам Al-Arabiya, ХАМАС отказывается информировать Израиль о маршруте следования заложников при их передаче.При этом движение отмечает, что есть заложники, которые удерживаются другими группировками, данные о них в настоящий момент собираются.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников, пишут СМИ

Al-Arabiya: ХАМАС отказалось сообщить Израилю маршрут передачи заложников

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС изучают предложения по организации передачи заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"В настоящее время посредники проводят координацию для урегулирования нерешенных вопросов по сделке по заложникам.. Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации процесса передачи заложников", - говорится в сообщении телеканала.
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Согласно источникам Al-Arabiya, ХАМАС отказывается информировать Израиль о маршруте следования заложников при их передаче.
При этом движение отмечает, что есть заложники, которые удерживаются другими группировками, данные о них в настоящий момент собираются.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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