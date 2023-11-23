https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911285022.html

Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников

Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников - РИА Новости, 23.11.2023

Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников

Катар уведомит страны, граждане которых находятся в заложниках в палестинском секторе Газа, об их предстоящем освобождении после получения такого списка от... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:58

2023-11-23T11:58

2023-11-23T11:59

в мире

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Катар уведомит страны, граждане которых находятся в заложниках в палестинском секторе Газа, об их предстоящем освобождении после получения такого списка от сторон конфликта, сообщил в интервью CNN госминистр иностранных дел Катара Мухаммед аль-Хулайфи."Мы сумели убедить стороны конфликта в необходимости освобождения заложников и узников на систематической основе, это будет организованное расписание, которое позволит обеспечить освобождение людей каждый день, и каждая сторона в курсе своих обязательств", - сказал он."В первые часы вступления в действие этой договорённости мы будем проинформированы об официальном списке освобождаемых людей в течение каждого дня. Имея на руках этот список, мы проинформируем стороны конфликта или даже страны, чьи заложники находятся сейчас в секторе Газа", - добавил госминистр.По словам аль-Хулайфи, эта договорённость сосредоточена на освобождении гражданских лиц - женщин и детей.Ранее МИД Катара сообщил, что объявление о времени начала краткосрочного перемирия в секторе Газа будет сделано в ближайшие часы.

https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html

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катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас