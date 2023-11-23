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Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников - РИА Новости, 23.11.2023
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11:58 23.11.2023 (обновлено: 11:59 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911285022.html
Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников
Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников - РИА Новости, 23.11.2023
Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников
Катар уведомит страны, граждане которых находятся в заложниках в палестинском секторе Газа, об их предстоящем освобождении после получения такого списка от... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:58
2023-11-23T11:59
в мире
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Катар уведомит страны, граждане которых находятся в заложниках в палестинском секторе Газа, об их предстоящем освобождении после получения такого списка от сторон конфликта, сообщил в интервью CNN госминистр иностранных дел Катара Мухаммед аль-Хулайфи."Мы сумели убедить стороны конфликта в необходимости освобождения заложников и узников на систематической основе, это будет организованное расписание, которое позволит обеспечить освобождение людей каждый день, и каждая сторона в курсе своих обязательств", - сказал он."В первые часы вступления в действие этой договорённости мы будем проинформированы об официальном списке освобождаемых людей в течение каждого дня. Имея на руках этот список, мы проинформируем стороны конфликта или даже страны, чьи заложники находятся сейчас в секторе Газа", - добавил госминистр.По словам аль-Хулайфи, эта договорённость сосредоточена на освобождении гражданских лиц - женщин и детей.Ранее МИД Катара сообщил, что объявление о времени начала краткосрочного перемирия в секторе Газа будет сделано в ближайшие часы.
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Катар уведомит страны после получения списка освобождаемых заложников

МИД Катара уведомит страны, чьих граждан освободят при обмене Израиля и ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРодственники семей заложников ХАМАС с их фотографиями
Родственники семей заложников ХАМАС с их фотографиями - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Родственники семей заложников ХАМАС с их фотографиями. Архивное фото
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Катар уведомит страны, граждане которых находятся в заложниках в палестинском секторе Газа, об их предстоящем освобождении после получения такого списка от сторон конфликта, сообщил в интервью CNN госминистр иностранных дел Катара Мухаммед аль-Хулайфи.
"Мы сумели убедить стороны конфликта в необходимости освобождения заложников и узников на систематической основе, это будет организованное расписание, которое позволит обеспечить освобождение людей каждый день, и каждая сторона в курсе своих обязательств", - сказал он.
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"В первые часы вступления в действие этой договорённости мы будем проинформированы об официальном списке освобождаемых людей в течение каждого дня. Имея на руках этот список, мы проинформируем стороны конфликта или даже страны, чьи заложники находятся сейчас в секторе Газа", - добавил госминистр.
По словам аль-Хулайфи, эта договорённость сосредоточена на освобождении гражданских лиц - женщин и детей.
Ранее МИД Катара сообщил, что объявление о времени начала краткосрочного перемирия в секторе Газа будет сделано в ближайшие часы.
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В миреКатарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАС
 
 
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