Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС
Бен Цви: вероятно, обмен заложниками с ХАМАС далее тоже будет по формуле "1 к 3"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФотографии израильских заложников ХАМАС на стене дома в Иерусалиме
Фотографии израильских заложников ХАМАС на стене дома в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дальнейший обмен заложников и заключённых с ХАМАС после первого, вероятно, тоже будет происходить по формуле один заложник в руках ХАМАС на троих заключённых-палестинцев из Израиля, сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее ХАМАС и Израиль договорились в рамках перемирия в секторе Газа обменять 50 заложников из сектора Газа на 150 заключённых-палестинцев из Израиля.
"Эта формула "один к трем" была выработана для этого соглашения. Если и дальнейшие какие-то будут такого типа шаги, то примерно такая формула будет, насколько мы понимаем", - сказал посол.
Он отметил, что это пока лишь планы, осуществление на практике еще остается под вопросом.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.