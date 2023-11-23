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Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС - РИА Новости, 23.11.2023
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11:48 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911280806.html
Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС
Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС - РИА Новости, 23.11.2023
Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС
Дальнейший обмен заложников и заключённых с ХАМАС после первого, вероятно, тоже будет происходить по формуле один заложник в руках ХАМАС на троих... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:48
2023-11-23T11:48
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
сектор газа
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дальнейший обмен заложников и заключённых с ХАМАС после первого, вероятно, тоже будет происходить по формуле один заложник в руках ХАМАС на троих заключённых-палестинцев из Израиля, сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". Ранее ХАМАС и Израиль договорились в рамках перемирия в секторе Газа обменять 50 заложников из сектора Газа на 150 заключённых-палестинцев из Израиля. "Эта формула "один к трем" была выработана для этого соглашения. Если и дальнейшие какие-то будут такого типа шаги, то примерно такая формула будет, насколько мы понимаем", - сказал посол. Он отметил, что это пока лишь планы, осуществление на практике еще остается под вопросом. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html
израиль
катар
сектор газа
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, Сектор Газа
Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС

Бен Цви: вероятно, обмен заложниками с ХАМАС далее тоже будет по формуле "1 к 3"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФотографии израильских заложников ХАМАС на стене дома в Иерусалиме
Фотографии израильских заложников ХАМАС на стене дома в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Фотографии израильских заложников ХАМАС на стене дома в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дальнейший обмен заложников и заключённых с ХАМАС после первого, вероятно, тоже будет происходить по формуле один заложник в руках ХАМАС на троих заключённых-палестинцев из Израиля, сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее ХАМАС и Израиль договорились в рамках перемирия в секторе Газа обменять 50 заложников из сектора Газа на 150 заключённых-палестинцев из Израиля.
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"Эта формула "один к трем" была выработана для этого соглашения. Если и дальнейшие какие-то будут такого типа шаги, то примерно такая формула будет, насколько мы понимаем", - сказал посол.
Он отметил, что это пока лишь планы, осуществление на практике еще остается под вопросом.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатарСектор Газа
 
 
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