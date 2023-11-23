https://ria.ru/20231123/zalozhniki-1911280806.html

Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС

Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС - РИА Новости, 23.11.2023

Посол Израиля рассказал, как будет происходить обмен заложниками с ХАМАС

Дальнейший обмен заложников и заключённых с ХАМАС после первого, вероятно, тоже будет происходить по формуле один заложник в руках ХАМАС на троих... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:48

2023-11-23T11:48

2023-11-23T11:48

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

сектор газа

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дальнейший обмен заложников и заключённых с ХАМАС после первого, вероятно, тоже будет происходить по формуле один заложник в руках ХАМАС на троих заключённых-палестинцев из Израиля, сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". Ранее ХАМАС и Израиль договорились в рамках перемирия в секторе Газа обменять 50 заложников из сектора Газа на 150 заключённых-палестинцев из Израиля. "Эта формула "один к трем" была выработана для этого соглашения. Если и дальнейшие какие-то будут такого типа шаги, то примерно такая формула будет, насколько мы понимаем", - сказал посол. Он отметил, что это пока лишь планы, осуществление на практике еще остается под вопросом. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html

израиль

катар

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, сектор газа