https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911463325.html
В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании - РИА Новости, 23.11.2023
В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
Полицейский "прокатился" на двери автомобиля при задержании предполагаемого злоумышленника в Уфе, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:40
2023-11-23T22:40
2023-11-23T22:40
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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Полицейский "прокатился" на двери автомобиля при задержании предполагаемого злоумышленника в Уфе, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как полицейский пытается остановить машину, вцепляется в дверь движущегося автомобиля и "прокатывается". На следующих кадрах правоохранитель спрашивает у задержанного, искал ли он в сугробе "закладки" (наркотики - ред.). В башкирской полиции РИА Новости рассказали, что инцидент произошёл на улице Сунь Ятсена, когда сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Уфе несли службу и заметили подозрительные действия двух мужчин, ищущих что-то в снегу. "Увидев полицейских, один из них попытался уехать с места происшествия на автомобиле. Участковый уполномоченный полиции предпринял попытку остановить автомобиль, схватился за водительскую дверь и не отпускал ее, даже когда машина прибавила скорость. Экипаж сотрудников полиции на служебном автомобиле перекрыл проезжую часть и не дал злоумышленникам скрыться", - пояснили в ведомстве. В полиции добавили, что задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались ранее судимые 31-летний и 39-летний жители Уфы.
https://ria.ru/20231122/delo-1911054162.html
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происшествия, авто, уфа, россия
Происшествия, Авто, Уфа, Россия
В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
МВД Башкирии: в Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
УФА, 23 ноя - РИА Новости. Полицейский "прокатился" на двери автомобиля при задержании предполагаемого злоумышленника в Уфе, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как полицейский пытается остановить машину, вцепляется в дверь движущегося автомобиля и "прокатывается". На следующих кадрах правоохранитель спрашивает у задержанного, искал ли он в сугробе "закладки" (наркотики - ред.). В башкирской полиции РИА Новости рассказали, что инцидент произошёл на улице Сунь Ятсена, когда сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России
по городу Уфе несли службу и заметили подозрительные действия двух мужчин, ищущих что-то в снегу.
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"Увидев полицейских, один из них попытался уехать с места происшествия на автомобиле. Участковый уполномоченный полиции предпринял попытку остановить автомобиль, схватился за водительскую дверь и не отпускал ее, даже когда машина прибавила скорость. Экипаж сотрудников полиции на служебном автомобиле перекрыл проезжую часть и не дал злоумышленникам скрыться", - пояснили в ведомстве.
В полиции добавили, что задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались ранее судимые 31-летний и 39-летний жители Уфы.
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