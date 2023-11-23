https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911443895.html

Тайские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Тайские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - РИА Новости, 23.11.2023

Тайские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Пограничная полиция Таиланда за минувшую неделю задержала шесть иностранцев, среди которых был разыскиваемый Интерполом россиянин, сообщила в четверг... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:55

2023-11-23T19:55

2023-11-23T19:55

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пограничная полиция Таиланда за минувшую неделю задержала шесть иностранцев, среди которых был разыскиваемый Интерполом россиянин, сообщила в четверг заместитель комиссара Иммиграционного бюро генерал-майор Пантана Нучанарт. По информации Иммиграционного бюро, чьи данные приводит тайское издание Bangkok Post, 32-летний гражданин РФ был задержан за просроченную визу в районе Кхуандон провинции Сапун на границе между Таиландом и Малайзией. В ходе проверки выяснилось, что на него выписано "красное уведомление" Интерпола. В период с октября 2008 по июль 2023 года россиянин был членом преступной группировки, которая проводила незаконные денежные операции в Москве. Уточняется, что за минувшую неделю сотрудники тайской полиции также задержали четырех пакистанцев и одного итальянца. Гражданам Пакистана предъявлено обвинение в подделке документов. Итальянец находился в базе розыска по линии Интерпола за крупную кражу на родине.

https://ria.ru/20230901/bali-1893604274.html

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таиланд, в мире, интерпол