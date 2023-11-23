https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911385264.html

Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023

Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

В Брянской области задержан мужчина, собиравшийся выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:31

2023-11-23T16:31

2023-11-23T16:31

специальная военная операция на украине

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брянская область

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Брянской области задержан мужчина, собиравшийся выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", – говорится в релизе. Сообщается, что подозреваемый контактировал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, чтобы вступить в ее ряды, при попытке выехать в направлении украинской границы мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в пресс-службе. На распространенном УФСБ видео мужчину задерживают в темное время суток на траве близ дороги.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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происшествия, россия, брянская область, украина, фсб