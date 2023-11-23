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Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911385264.html
Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
В Брянской области задержан мужчина, собиравшийся выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:31
2023-11-23T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
украина
фсб
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Брянской области задержан мужчина, собиравшийся выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. "УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", – говорится в релизе. Сообщается, что подозреваемый контактировал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, чтобы вступить в ее ряды, при попытке выехать в направлении украинской границы мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в пресс-службе. На распространенном УФСБ видео мужчину задерживают в темное время суток на траве близ дороги.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
россия
брянская область
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происшествия, россия, брянская область, украина, фсб
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область, Украина, ФСБ
Под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

ФСБ: под Брянском задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Брянской области задержан мужчина, собиравшийся выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
"УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", – говорится в релизе.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
Сообщается, что подозреваемый контактировал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, чтобы вступить в ее ряды, при попытке выехать в направлении украинской границы мужчина был задержан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в пресс-службе.
На распространенном УФСБ видео мужчину задерживают в темное время суток на траве близ дороги.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьУкраинаФСБ
 
 
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