https://ria.ru/20231123/yakutiya-1911262795.html

Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии

Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии - РИА Новости, 23.11.2023

Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии

Глава республики Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, где участвуют лидеры цифровой экономики и отраслевые эксперты, сообщает... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:05

2023-11-23T11:05

2023-11-23T11:05

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава республики Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, где участвуют лидеры цифровой экономики и отраслевые эксперты, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Цифровой форум пройдет в единственном на Дальнем Востоке креативном кластере "Кваптал труда" в Якутске 23-24 ноября. Организаторами "Цифрового алмаза" выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с правительством Якутии. "Глава Якутии Айсен Николаев открыл второй федеральный форум "Цифровой алмаз". Мероприятие начало работу в креативном кластере "Квартал Труда" города Якутска. Глава региона приветствовал участников форума и поблагодарил за поддержку в его проведении министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, всех партнеров форума", - рассказали в пресс-службе. Участники форума обсудят перспективы экономики данных, развитие искусственного интеллекта, платформы "ГосТех", цифровизацию образования, цифровой контент и другие сферы. В деловую программу форума включены четыре трека: "Цифровое будущее. Новые горизонты", "Цифровой контент в образовании", "Геймдев 3.0" и "Цифровое Медиа". Глава региона подчеркнул, что форум носит практический характер. "Будут сформированы конкретные инициативы федерального и регионального уровней, в том числе для нового национального проекта "Экономика данных", который разрабатывается по поручению президента России. Будут предложения по развитию отраслей кино и анимации в российских регионах, развитию российской отрасли разработки игр, а также подготовке кадров для сферы высоких технологий", - отметил он. Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и входит в топ-10 российских регионов. В республике сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", ИТ-парк, Венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития.

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)