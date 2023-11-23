Рейтинг@Mail.ru
Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
11:05 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/yakutiya-1911262795.html
Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии - РИА Новости, 23.11.2023
Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
Глава республики Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, где участвуют лидеры цифровой экономики и отраслевые эксперты, сообщает... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:05
2023-11-23T11:05
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911260947_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_78098dea40facd7f4e98c739a7babc5a.jpg
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава республики Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, где участвуют лидеры цифровой экономики и отраслевые эксперты, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Цифровой форум пройдет в единственном на Дальнем Востоке креативном кластере "Кваптал труда" в Якутске 23-24 ноября. Организаторами "Цифрового алмаза" выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с правительством Якутии. "Глава Якутии Айсен Николаев открыл второй федеральный форум "Цифровой алмаз". Мероприятие начало работу в креативном кластере "Квартал Труда" города Якутска. Глава региона приветствовал участников форума и поблагодарил за поддержку в его проведении министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, всех партнеров форума", - рассказали в пресс-службе. Участники форума обсудят перспективы экономики данных, развитие искусственного интеллекта, платформы "ГосТех", цифровизацию образования, цифровой контент и другие сферы. В деловую программу форума включены четыре трека: "Цифровое будущее. Новые горизонты", "Цифровой контент в образовании", "Геймдев 3.0" и "Цифровое Медиа". Глава региона подчеркнул, что форум носит практический характер. "Будут сформированы конкретные инициативы федерального и регионального уровней, в том числе для нового национального проекта "Экономика данных", который разрабатывается по поручению президента России. Будут предложения по развитию отраслей кино и анимации в российских регионах, развитию российской отрасли разработки игр, а также подготовке кадров для сферы высоких технологий", - отметил он. Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и входит в топ-10 российских регионов. В республике сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", ИТ-парк, Венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития.
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911260947_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_902bad8fd410ac63f41f70e24ed233c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)

Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии

© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха и Правительства Республики Саха/Андрей Сорокин, ЯСИАФедеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
Федеральный форум Цифровой алмаз в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха и Правительства Республики Саха/Андрей Сорокин, ЯСИА
Федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава республики Айсен Николаев открыл II федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, где участвуют лидеры цифровой экономики и отраслевые эксперты, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Цифровой форум пройдет в единственном на Дальнем Востоке креативном кластере "Кваптал труда" в Якутске 23-24 ноября.
Организаторами "Цифрового алмаза" выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с правительством Якутии.
"Глава Якутии Айсен Николаев открыл второй федеральный форум "Цифровой алмаз". Мероприятие начало работу в креативном кластере "Квартал Труда" города Якутска. Глава региона приветствовал участников форума и поблагодарил за поддержку в его проведении министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, всех партнеров форума", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха и Правительства Республики Саха/Андрей Сорокин, ЯСИАФедеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
Федеральный форум Цифровой алмаз в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха и Правительства Республики Саха/Андрей Сорокин, ЯСИА
Федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
Участники форума обсудят перспективы экономики данных, развитие искусственного интеллекта, платформы "ГосТех", цифровизацию образования, цифровой контент и другие сферы. В деловую программу форума включены четыре трека: "Цифровое будущее. Новые горизонты", "Цифровой контент в образовании", "Геймдев 3.0" и "Цифровое Медиа".
Глава региона подчеркнул, что форум носит практический характер. "Будут сформированы конкретные инициативы федерального и регионального уровней, в том числе для нового национального проекта "Экономика данных", который разрабатывается по поручению президента России. Будут предложения по развитию отраслей кино и анимации в российских регионах, развитию российской отрасли разработки игр, а также подготовке кадров для сферы высоких технологий", - отметил он.
Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и входит в топ-10 российских регионов. В республике сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", ИТ-парк, Венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития.
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха и Правительства Республики Саха/Андрей Сорокин, ЯСИАФедеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
Федеральный форум Цифровой алмаз в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха и Правительства Республики Саха/Андрей Сорокин, ЯСИА
Федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала