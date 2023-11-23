https://ria.ru/20231123/vypuskniki_vuzov-1911419315.html

Дюков: Наша цель – вдвое увеличить количество выпускников вузов в сфере ИИ

Дюков: Наша цель – вдвое увеличить количество выпускников вузов в сфере ИИ - РИА Новости, 23.11.2023

Дюков: Наша цель – вдвое увеличить количество выпускников вузов в сфере ИИ

"Газпром нефть" планирует увеличить поддержку лучших вузов, готовящих кадры в сфере искусственного интеллекта, с тем, чтобы вдвое увеличить ежегодный выпуск... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:07

2023-11-23T18:07

2023-11-23T18:47

александр дюков

россия

общество

вузы

газпром нефть

искусственный интеллект (ии)

поддержка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911403392_0:91:2100:1272_1920x0_80_0_0_d668070314e15e3daa31408e649a00f3.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Газпром нефть" планирует увеличить поддержку лучших вузов, готовящих кадры в сфере искусственного интеллекта, с тем, чтобы вдвое увеличить ежегодный выпуск таких специалистов, сообщил генеральный директор компании Александр Дюков. С этой целью "Газпром нефть" совместно с партнерами по Альянсу в сфере ИИ разработала рейтинг вузов России с лучшими образовательными программами в данной области – его результаты представлены в Москве на конференции AI Journey 2023. "Развитие технологий искусственного интеллекта может изменить целые отрасли экономики и, соответственно, требует новых подходов в системе образования. С учетом этого, "Газпром нефть" вместе с партнерами по Альянсу создали рейтинг вузов – инструмент, который позволит вузам получать обратную связь от бизнеса и повышать эффективность образовательных программ. Наша цель – увеличить в два раза количество специалистов по искусственному интеллекту, выпускаемых ежегодно российскими вузами. Для членов Альянса очень важно, чтобы это были выпускники, которые получают по-настоящему актуальные знания", - привели в компании слова Дюкова. В рейтинг вошли 180 университетов из 64 регионов – они распределены на 12 групп, начиная с группы А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие). В лидерах – ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ. Первая версия рейтинга рассматривает только вузы, имеющие программы бакалавриата в сфере ИИ. Для оценки вузов использовалась математическая модель, которая учитывает уровень зарплат выпускников, их востребованность у работодателей, наличие научных публикаций и другие критерии. "На основе данных рейтинга "Газпром нефть" планирует усилить поддержку передовых образовательных программ университетов, а также увеличить размер стипендий и грантов для студентов – по итогам прошлого учебного года их объем превысил 46 миллионов рублей. Совместные усилия компаний из участников Альянса в сфере ИИ должны обеспечить российскому рынку дополнительно несколько тысяч новых специалистов, выпускаемых вузами ежегодно", - пояснили в компании. Ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" объединяет технологические компании для развития ИИ в России и обеспечения лидерства страны на глобальном рынке. Среди ее участников – "Газпром нефть", Сбер, "Яндекс", VK, РФПИ, "СИБУР", ОХК "Уралхим", ГК "Русагро", "Северсталь", ГК "Самолет" и другие лидеры своих отраслей.

https://ria.ru/20230615/tekhnologii-1878480632.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр дюков, россия, общество, вузы, газпром нефть, искусственный интеллект (ии), поддержка