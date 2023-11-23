https://ria.ru/20231123/vypuskniki_vuzov-1911419315.html
Дюков: Наша цель – вдвое увеличить количество выпускников вузов в сфере ИИ
Дюков: Наша цель – вдвое увеличить количество выпускников вузов в сфере ИИ - РИА Новости, 23.11.2023
Дюков: Наша цель – вдвое увеличить количество выпускников вузов в сфере ИИ
"Газпром нефть" планирует увеличить поддержку лучших вузов, готовящих кадры в сфере искусственного интеллекта, с тем, чтобы вдвое увеличить ежегодный выпуск... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:07
2023-11-23T18:07
2023-11-23T18:47
александр дюков
россия
общество
вузы
газпром нефть
искусственный интеллект (ии)
поддержка
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Газпром нефть" планирует увеличить поддержку лучших вузов, готовящих кадры в сфере искусственного интеллекта, с тем, чтобы вдвое увеличить ежегодный выпуск таких специалистов, сообщил генеральный директор компании Александр Дюков. С этой целью "Газпром нефть" совместно с партнерами по Альянсу в сфере ИИ разработала рейтинг вузов России с лучшими образовательными программами в данной области – его результаты представлены в Москве на конференции AI Journey 2023. "Развитие технологий искусственного интеллекта может изменить целые отрасли экономики и, соответственно, требует новых подходов в системе образования. С учетом этого, "Газпром нефть" вместе с партнерами по Альянсу создали рейтинг вузов – инструмент, который позволит вузам получать обратную связь от бизнеса и повышать эффективность образовательных программ. Наша цель – увеличить в два раза количество специалистов по искусственному интеллекту, выпускаемых ежегодно российскими вузами. Для членов Альянса очень важно, чтобы это были выпускники, которые получают по-настоящему актуальные знания", - привели в компании слова Дюкова. В рейтинг вошли 180 университетов из 64 регионов – они распределены на 12 групп, начиная с группы А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие). В лидерах – ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ. Первая версия рейтинга рассматривает только вузы, имеющие программы бакалавриата в сфере ИИ. Для оценки вузов использовалась математическая модель, которая учитывает уровень зарплат выпускников, их востребованность у работодателей, наличие научных публикаций и другие критерии. "На основе данных рейтинга "Газпром нефть" планирует усилить поддержку передовых образовательных программ университетов, а также увеличить размер стипендий и грантов для студентов – по итогам прошлого учебного года их объем превысил 46 миллионов рублей. Совместные усилия компаний из участников Альянса в сфере ИИ должны обеспечить российскому рынку дополнительно несколько тысяч новых специалистов, выпускаемых вузами ежегодно", - пояснили в компании. Ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" объединяет технологические компании для развития ИИ в России и обеспечения лидерства страны на глобальном рынке. Среди ее участников – "Газпром нефть", Сбер, "Яндекс", VK, РФПИ, "СИБУР", ОХК "Уралхим", ГК "Русагро", "Северсталь", ГК "Самолет" и другие лидеры своих отраслей.
https://ria.ru/20230615/tekhnologii-1878480632.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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александр дюков, россия, общество, вузы, газпром нефть, искусственный интеллект (ии), поддержка
Александр Дюков, Россия, Общество, Вузы, Газпром нефть, Искусственный интеллект (ИИ), поддержка
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Газпром нефть" планирует увеличить поддержку лучших вузов, готовящих кадры в сфере искусственного интеллекта, с тем, чтобы вдвое увеличить ежегодный выпуск таких специалистов, сообщил генеральный директор компании Александр Дюков.
С этой целью "Газпром нефть" совместно с партнерами по Альянсу в сфере ИИ разработала рейтинг вузов России
с лучшими образовательными программами в данной области – его результаты представлены в Москве
на конференции AI Journey 2023.
"Развитие технологий искусственного интеллекта может изменить целые отрасли экономики и, соответственно, требует новых подходов в системе образования. С учетом этого, "Газпром нефть" вместе с партнерами по Альянсу создали рейтинг вузов – инструмент, который позволит вузам получать обратную связь от бизнеса и повышать эффективность образовательных программ. Наша цель – увеличить в два раза количество специалистов по искусственному интеллекту, выпускаемых ежегодно российскими вузами. Для членов Альянса очень важно, чтобы это были выпускники, которые получают по-настоящему актуальные знания", - привели в компании слова Дюкова.
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В рейтинг вошли 180 университетов из 64 регионов – они распределены на 12 групп, начиная с группы А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие). В лидерах – ВШЭ
, МФТИ
, ИТМО
, МГУ и СПбГУ
. Первая версия рейтинга рассматривает только вузы, имеющие программы бакалавриата в сфере ИИ.
Для оценки вузов использовалась математическая модель, которая учитывает уровень зарплат выпускников, их востребованность у работодателей, наличие научных публикаций и другие критерии.
"На основе данных рейтинга "Газпром нефть" планирует усилить поддержку передовых образовательных программ университетов, а также увеличить размер стипендий и грантов для студентов – по итогам прошлого учебного года их объем превысил 46 миллионов рублей. Совместные усилия компаний из участников Альянса в сфере ИИ должны обеспечить российскому рынку дополнительно несколько тысяч новых специалистов, выпускаемых вузами ежегодно", - пояснили в компании.
Ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" объединяет технологические компании для развития ИИ в России и обеспечения лидерства страны на глобальном рынке. Среди ее участников – "Газпром нефть", Сбер, "Яндекс
", VK, РФПИ
, "СИБУР
", ОХК "Уралхим
", ГК "Русагро
", "Северсталь", ГК "Самолет" и другие лидеры своих отраслей.