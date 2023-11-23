https://ria.ru/20231123/vybory-1911447846.html

В трех населенных пунктах на юге Молдавии пройдут новые местные выборы

В трех населенных пунктах на юге Молдавии пройдут новые местные выборы - РИА Новости, 23.11.2023

В трех населенных пунктах на юге Молдавии пройдут новые местные выборы

Новые местные выборы пройдут в трех населенных пунктах на юге Молдавии 19 мая 2024 года, такое решение приняли на заседании Центризбиркома республики. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:25

2023-11-23T20:25

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Новые местные выборы пройдут в трех населенных пунктах на юге Молдавии 19 мая 2024 года, такое решение приняли на заседании Центризбиркома республики. В минувшее воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. "Так, 19 мая 2024 года состоятся новые местные выборы нового состава сельсоветов в населенных пунктах Кайраклия Тараклийского района и Киоселия Русэ и Котовское в Гагаузии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК. В сообщении также уточняется, что в селах Киоселия Русэ и Котовское Гагаузии также будут организованы частичные выборы на должность мэра. Прежде дата голосования была установлена на 3 марта 2024 года, теперь она перенесена на 19 мая для возможности провести их одновременно с новыми местными выборами в сельсоветы. Частичные выборы нового состава местного совета пройдут также в коммуне Чалык Тараклийского района. А в селе Алуату Тараклийского района, где ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более половины законно поданных голосов, 3 декабря состоится второй тур выборов. В первом туре местных выборов, прошедших в Молдавии 5 ноября, представители правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) проиграли в Кишиневе, Кагуле, Чадыр-Лунге (Гагаузская автономия), Хынчештах, Оргееве, Сороках и Страшенах. Во втором туре, состоявшемся 19 ноября, кандидаты от правящей партии проиграли выборы в Унгенах. В выборах в других муниципиев – Единцах, Бельцах и Комрате (Гагаузская автономия) кандидаты от правящей ПДС не участвовали, так как проиграли здесь электоральную гонку еще 5 ноября. Тем не менее, ПДС смогла получить наибольшее количество голосов в местных советах в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.

https://ria.ru/20231120/moldaviya-1910574870.html

https://ria.ru/20231115/sandu-1909668734.html

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