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ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке

ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке - РИА Новости, 23.11.2023

ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке

Здание детского сада повреждено в Никитовском районе Горловки в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:18

2023-11-23T13:18

2023-11-23T13:18

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Здание детского сада повреждено в Никитовском районе Горловки в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины повреждено здание детского сада № 51 по улице Переяславская, 4а (поселок шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что при обстреле в четверг в Горловке ранена мирная жительница. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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украина

донецк

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общество, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол