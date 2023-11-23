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ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/vsu-1911316228.html
ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке
ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке - РИА Новости, 23.11.2023
ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке
Здание детского сада повреждено в Никитовском районе Горловки в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:18
2023-11-23T13:18
специальная военная операция на украине
общество
горловка
украина
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Здание детского сада повреждено в Никитовском районе Горловки в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. &quot;Обстрелом вооруженных формирований Украины повреждено здание детского сада № 51 по улице Переяславская, 4а (поселок шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)&quot;, - написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что при обстреле в четверг в Горловке ранена мирная жительница. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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общество, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Общество, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол
ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке

Приходько: в Горловке повреждено здание детского сада из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду
Поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Здание детского сада повреждено в Никитовском районе Горловки в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«

"Обстрелом вооруженных формирований Украины повреждено здание детского сада № 51 по улице Переяславская, 4а (поселок шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.

Ранее мэр сообщал, что при обстреле в четверг в Горловке ранена мирная жительница.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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