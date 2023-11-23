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Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля
Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля - РИА Новости, 23.11.2023
Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля
Украинским саперам приходится заниматься разминированием территории голыми руками, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:18
2023-11-23T11:18
2023-11-23T13:05
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинским саперам приходится заниматься разминированием территории голыми руками, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times."В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля", — сказал чиновник.Как отмечает журналист издания, посетивший Украину, в Киеве опасаются, что "их война будет забыта", а западные поставки оружия замедлятся. На вопрос, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе, Шмыгаль ответил, что для них "эти часики тикают с 2014 года".На фоне неудачного контрнаступления на Украине "запрещено слово "тупик", говорится в материале FT.В конце сентября газета The New York Times писала, что Украина достигла "минимальных успехов в своем контрнаступлении" из-за того, что российские минные поля и укрепления сделали каждую атакую "чрезвычайно дорогостоящей".Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
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Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля
Шмыгаль: ВСУ приходится голыми руками разминировать огромные минные поля