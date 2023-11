https://ria.ru/20231123/vsu-1911267047.html

Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля

Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля - РИА Новости, 23.11.2023

Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля

Украинским саперам приходится заниматься разминированием территории голыми руками, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:18

2023-11-23T11:18

2023-11-23T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

денис шмыгаль

валерий залужный

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинским саперам приходится заниматься разминированием территории голыми руками, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times."В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля", — сказал чиновник.Как отмечает журналист издания, посетивший Украину, в Киеве опасаются, что "их война будет забыта", а западные поставки оружия замедлятся. На вопрос, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе, Шмыгаль ответил, что для них "эти часики тикают с 2014 года".На фоне неудачного контрнаступления на Украине "запрещено слово "тупик", говорится в материале FT.В конце сентября газета The New York Times писала, что Украина достигла "минимальных успехов в своем контрнаступлении" из-за того, что российские минные поля и укрепления сделали каждую атакую "чрезвычайно дорогостоящей".Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины