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Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 23.11.2023 (обновлено: 13:05 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vsu-1911267047.html
Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля
Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля - РИА Новости, 23.11.2023
Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля
Украинским саперам приходится заниматься разминированием территории голыми руками, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:18
2023-11-23T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
денис шмыгаль
валерий залужный
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинским саперам приходится заниматься разминированием территории голыми руками, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.&quot;В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля&quot;, — сказал чиновник.Как отмечает журналист издания, посетивший Украину, в Киеве опасаются, что "их война будет забыта", а западные поставки оружия замедлятся. На вопрос, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе, Шмыгаль ответил, что для них "эти часики тикают с 2014 года".На фоне неудачного контрнаступления на Украине "запрещено слово "тупик", говорится в материале FT.В конце сентября газета The New York Times писала, что Украина достигла "минимальных успехов в своем контрнаступлении" из-за того, что российские минные поля и укрепления сделали каждую атакую "чрезвычайно дорогостоящей".Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
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в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Киев признал, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля

Шмыгаль: ВСУ приходится голыми руками разминировать огромные минные поля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинским саперам приходится заниматься разминированием территории голыми руками, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.
«

"В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля", — сказал чиновник.

Как отмечает журналист издания, посетивший Украину, в Киеве опасаются, что "их война будет забыта", а западные поставки оружия замедлятся. На вопрос, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе, Шмыгаль ответил, что для них "эти часики тикают с 2014 года".
На фоне неудачного контрнаступления на Украине "запрещено слово "тупик", говорится в материале FT.
В конце сентября газета The New York Times писала, что Украина достигла "минимальных успехов в своем контрнаступлении" из-за того, что российские минные поля и укрепления сделали каждую атакую "чрезвычайно дорогостоящей".
Провал контрнаступления ВСУ в сентябре констатировал Владимир Путин. По данным на начало октября, в попытках атаковать Киев потерял с начала июня более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Потери Украины в ноябре министр обороны России Сергей Шойгу оценил более чем в 13 700 человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДенис ШмыгальВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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