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"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
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02:57 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/vsu-1911215352.html
"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ
"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ
Читатели турецкой Haber7 высмеяли публикацию о бегстве около 20 тысяч украинских солдат в Молдавию. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T02:57
2023-11-23T02:57
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели турецкой Haber7 высмеяли публикацию о бегстве около 20 тысяч украинских солдат в Молдавию."Правильно делают, что бегут. Из-за Зеленского-марионетки и Америки в стране не осталось мужчин. Почему они должны жертвовать собой ради интересов политиков?" — спросил konyalı."Пусть воюет молодежь из США и ЕС, особенно немцы. Что вас останавливает?" — предложил cahit."Надеюсь, они не в Турции", — прокомментировал Sadık Çakar."Когда все наладится, вернутся", — пошутил Misafir.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231123/vsu-1911212515.html
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в мире, украина, турция, молдавия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Турция, Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз

"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели турецкой Haber7 высмеяли публикацию о бегстве около 20 тысяч украинских солдат в Молдавию.
«
"Правильно делают, что бегут. Из-за Зеленского-марионетки и Америки в стране не осталось мужчин. Почему они должны жертвовать собой ради интересов политиков?" — спросил konyalı.
"Пусть воюет молодежь из США и ЕС, особенно немцы. Что вас останавливает?" — предложил cahit.
"Надеюсь, они не в Турции", — прокомментировал Sadık Çakar.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Ничего не осталось". СМИ раскрыли последствия российских ударов по ВСУ
01:25
"Когда все наладится, вернутся", — пошутил Misafir.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Спецоперация, 22 ноября: экс-военнопленные ВСУ воюют на стороне России
Вчера, 21:01
 
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