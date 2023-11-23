https://ria.ru/20231123/vsu-1911215352.html
"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ
"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
"Правильно делают". В Турции высмеяли отчаянный шаг солдат ВСУ
Читатели турецкой Haber7 высмеяли публикацию о бегстве около 20 тысяч украинских солдат в Молдавию. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T02:57
2023-11-23T02:57
2023-11-23T02:57
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели турецкой Haber7 высмеяли публикацию о бегстве около 20 тысяч украинских солдат в Молдавию."Правильно делают, что бегут. Из-за Зеленского-марионетки и Америки в стране не осталось мужчин. Почему они должны жертвовать собой ради интересов политиков?" — спросил konyalı."Пусть воюет молодежь из США и ЕС, особенно немцы. Что вас останавливает?" — предложил cahit."Надеюсь, они не в Турции", — прокомментировал Sadık Çakar."Когда все наладится, вернутся", — пошутил Misafir.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231123/vsu-1911212515.html
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в мире, украина, турция, молдавия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Турция, Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз