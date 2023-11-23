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В Удмуртии встретились теоретики и практики социального воспитания - РИА Новости, 23.11.2023
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19:11 23.11.2023
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В Удмуртии встретились теоретики и практики социального воспитания
В Удмуртии встретились теоретики и практики социального воспитания - РИА Новости, 23.11.2023
В Удмуртии встретились теоретики и практики социального воспитания
В Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени В.Г. Короленко (Удмуртия) стартовала II Всероссийская научно-практическая конференция... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:11
2023-11-23T19:11
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени В.Г. Короленко (Удмуртия) стартовала II Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения". Она посвящена Году педагога и наставника и проводится при информационной поддержке Минпросвещения России."Глазовский педуниверситет стал местом притяжения людей, увлеченных темой социального воспитания, теоретиков и практиков воспитательной деятельности, для которых главным действующим лицом в этом процессе является подрастающее поколение: школьники и студенты, подростки и молодежь. Вместе с научными исследованиями на площадке вуза представлены инновационный опыт и лучшие практики социально ориентированной воспитательной работы, что позволит транслировать их среди педагогов не только Удмуртии, но и других регионов", – отметила в приветственном слове ректор ГИПУ имени В.Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова.Конференция объединила учителей и руководителей образовательных организаций, студентов, преподавателей и ученых педагогических вузов России, представителей общественных организаций и органов власти.На пленарной дискуссии рассмотрели теоретические подходы к проблеме социального воспитания и практику воспитания детей и подростков в городах России. В качестве спикеров выступили авторитетные и признанные эксперты педагогического сообщества. Все они отметили важность патриотического и гражданского воспитания, значимость отечественных традиций и ценностных ориентиров, необходимость новых подходов, идей и инструментов в воспитательном процессе. "Быть патриотом, значит, присвоить Родину, стать для нее "своим". И сейчас время собирать своих", – с этой мыслью согласились все спикеры пленарной дискуссии."Нам нужно вернуть уважение к достижениям малой родины. Не будем скрывать, что долгие годы в российскую систему образования вкладывались бешеные деньги для того, чтобы дети не чтили историю и традиции страны, называли ее "Рашкой" и мечтали уехать отсюда. Сегодня ситуация меняется. И я благодарна Глазовскому педуниверситету, который второй год подряд становится площадкой для обсуждения этих вопросов. По итогам прошлого года появился конкретный проект "Лидеры изменений" среди предпринимательского и бизнес-сообщества, готового вкладывать в сферу воспитания. Мы сами не ожидали, что он вызовет такой широкий отклик по всей стране, и так много желающих готовы заявить о своих программах профориентации, системной работы в клубном формате, волонтерских и патриотических проектах", – рассказала Елена Родионова, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике.После пленарной дискуссии работа конференции продолжилась на секциях. На них обсудили организацию группового взаимодействия в первичных коллективах общеобразовательных школ, лучшие практики взаимодействия образовательных учреждений и выпускников прошлых лет, корпоративные практики воспитательной работы с подрастающим поколением, а также роль местных сообществ как субъектов воспитательной работы.Отдельная секция была посвящена роли детско-юношеских движений в социализации и воспитании и прошла с участием представителей научно-методического совета и региональных отделений Движения Первых."Любой диалог в профессиональном сообществе – это возможность развития и поиска новых инструментов в реализации государственных приоритетов воспитания и поддержки детско-молодежных сообществ региона и страны в целом. Уверен, что наука и практика сегодня готовы этот диалог сделать основой и фундаментом в реализации ключевых приоритетов страны, основанных на российских духовно-нравственных ценностях и обеспечить равные возможности в Движении Первых, которое призвано соединить самое лучшее и дать прекрасный повод для поддержки потенциала детей и молодежи", – поделился Вячеслав Амосов, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области.В деловую программу двухдневной конференции также входят открытые лекции и мастер-классы от экспертов, которые позволят получить практические советы и рекомендации по внедрению лучших практик социально ориентированного воспитания подрастающего поколения.
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РИА Новости
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социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество

В Удмуртии встретились теоретики и практики социального воспитания

© ГИПУ имени В. Г. КороленкоКонференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения"
Конференция Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения
© ГИПУ имени В. Г. Короленко
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени В.Г. Короленко (Удмуртия) стартовала II Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения". Она посвящена Году педагога и наставника и проводится при информационной поддержке Минпросвещения России.
"Глазовский педуниверситет стал местом притяжения людей, увлеченных темой социального воспитания, теоретиков и практиков воспитательной деятельности, для которых главным действующим лицом в этом процессе является подрастающее поколение: школьники и студенты, подростки и молодежь. Вместе с научными исследованиями на площадке вуза представлены инновационный опыт и лучшие практики социально ориентированной воспитательной работы, что позволит транслировать их среди педагогов не только Удмуртии, но и других регионов", – отметила в приветственном слове ректор ГИПУ имени В.Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова.
© ГИПУ имени В. Г. КороленкоРектор ГИПУ имени В.Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова
Ректор ГИПУ имени В.Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова
© ГИПУ имени В. Г. Короленко
Ректор ГИПУ имени В.Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова
Конференция объединила учителей и руководителей образовательных организаций, студентов, преподавателей и ученых педагогических вузов России, представителей общественных организаций и органов власти.
© ГИПУ имени В. Г. КороленкоКонференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения"
Конференция Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения
© ГИПУ имени В. Г. Короленко
Конференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения"
На пленарной дискуссии рассмотрели теоретические подходы к проблеме социального воспитания и практику воспитания детей и подростков в городах России. В качестве спикеров выступили авторитетные и признанные эксперты педагогического сообщества. Все они отметили важность патриотического и гражданского воспитания, значимость отечественных традиций и ценностных ориентиров, необходимость новых подходов, идей и инструментов в воспитательном процессе. "Быть патриотом, значит, присвоить Родину, стать для нее "своим". И сейчас время собирать своих", – с этой мыслью согласились все спикеры пленарной дискуссии.
© ГИПУ имени В. Г. КороленкоЕлена Родионова, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике
Елена Родионова, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике
© ГИПУ имени В. Г. Короленко
Елена Родионова, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике
"Нам нужно вернуть уважение к достижениям малой родины. Не будем скрывать, что долгие годы в российскую систему образования вкладывались бешеные деньги для того, чтобы дети не чтили историю и традиции страны, называли ее "Рашкой" и мечтали уехать отсюда. Сегодня ситуация меняется. И я благодарна Глазовскому педуниверситету, который второй год подряд становится площадкой для обсуждения этих вопросов. По итогам прошлого года появился конкретный проект "Лидеры изменений" среди предпринимательского и бизнес-сообщества, готового вкладывать в сферу воспитания. Мы сами не ожидали, что он вызовет такой широкий отклик по всей стране, и так много желающих готовы заявить о своих программах профориентации, системной работы в клубном формате, волонтерских и патриотических проектах", – рассказала Елена Родионова, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике.
© ГИПУ имени В. Г. КороленкоКонференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения"
Конференция Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения
© ГИПУ имени В. Г. Короленко
Конференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения"
После пленарной дискуссии работа конференции продолжилась на секциях. На них обсудили организацию группового взаимодействия в первичных коллективах общеобразовательных школ, лучшие практики взаимодействия образовательных учреждений и выпускников прошлых лет, корпоративные практики воспитательной работы с подрастающим поколением, а также роль местных сообществ как субъектов воспитательной работы.
Отдельная секция была посвящена роли детско-юношеских движений в социализации и воспитании и прошла с участием представителей научно-методического совета и региональных отделений Движения Первых.
© ГИПУ имени В. Г. КороленкоКонференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения"
Конференция Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения
© ГИПУ имени В. Г. Короленко
Конференция "Актуальные вопросы отечественной теории и практики социального воспитания подрастающего поколения"
"Любой диалог в профессиональном сообществе – это возможность развития и поиска новых инструментов в реализации государственных приоритетов воспитания и поддержки детско-молодежных сообществ региона и страны в целом. Уверен, что наука и практика сегодня готовы этот диалог сделать основой и фундаментом в реализации ключевых приоритетов страны, основанных на российских духовно-нравственных ценностях и обеспечить равные возможности в Движении Первых, которое призвано соединить самое лучшее и дать прекрасный повод для поддержки потенциала детей и молодежи", – поделился Вячеслав Амосов, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области.
В деловую программу двухдневной конференции также входят открытые лекции и мастер-классы от экспертов, которые позволят получить практические советы и рекомендации по внедрению лучших практик социально ориентированного воспитания подрастающего поколения.
 
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