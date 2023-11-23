https://ria.ru/20231123/vladivostok-1911288581.html
Лаос хочет строить туристическую инфраструктуру во Владивостоке
Лаос хочет строить туристическую инфраструктуру во Владивостоке - РИА Новости, 23.11.2023
Лаос хочет строить туристическую инфраструктуру во Владивостоке
Представители Лаоса предложили создать во Владивостоке инфраструктуру для туристов из этой страны, власти города уже подобрали перспективные участки, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:57
2023-11-23T12:57
2023-11-23T12:57
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Представители Лаоса предложили создать во Владивостоке инфраструктуру для туристов из этой страны, власти города уже подобрали перспективные участки, сообщил мэр Константин Шестаков. "Мы подобрали несколько земельных участков для отельных комплексов именно для Лаоса, чтобы создать дружелюбную инфраструктуру, которая изначально была бы заточена на спрос", – сказал Шестаков в эфире первого городского подкаста "Морское утро". Он отметил, что иностранным партнерам предложены участки на острове Русском и на побережье Уссурийского залива. "Они сами будут строить – заинтересованность есть. Это был бы осязаемый опыт реализации совместных инвестпроектов", – добавил мэр. Участвующий в эфире почетный консул Лаосской Народно-Демократической Республики Александр Вирич подтвердил, что интерес у туристов из этой страны к Приморью большой.
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новости - туризм, туризм, туристы, лаос, владивосток, русский (остров), константин шестаков
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Лаос, Владивосток, Русский (остров), Константин Шестаков
Лаос хочет строить туристическую инфраструктуру во Владивостоке
Лаос предложил строить во Владивостоке инфраструктуру для своих туристов
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Представители Лаоса предложили создать во Владивостоке инфраструктуру для туристов из этой страны, власти города уже подобрали перспективные участки, сообщил мэр Константин Шестаков.
"Мы подобрали несколько земельных участков для отельных комплексов именно для Лаоса, чтобы создать дружелюбную инфраструктуру, которая изначально была бы заточена на спрос", – сказал Шестаков в эфире первого городского подкаста "Морское утро".
Он отметил, что иностранным партнерам предложены участки на острове Русском и на побережье Уссурийского залива. "Они сами будут строить – заинтересованность есть. Это был бы осязаемый опыт реализации совместных инвестпроектов", – добавил мэр.
Участвующий в эфире почетный консул Лаосской Народно-Демократической Республики Александр Вирич подтвердил, что интерес у туристов из этой страны к Приморью большой.
Между Южной Кореей и Владивостоком возобновляется паромное сообщение