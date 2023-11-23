https://ria.ru/20231123/vladivostok-1911288581.html

Лаос хочет строить туристическую инфраструктуру во Владивостоке

Лаос хочет строить туристическую инфраструктуру во Владивостоке - РИА Новости, 23.11.2023

Лаос хочет строить туристическую инфраструктуру во Владивостоке

Представители Лаоса предложили создать во Владивостоке инфраструктуру для туристов из этой страны, власти города уже подобрали перспективные участки, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:57

2023-11-23T12:57

2023-11-23T12:57

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Представители Лаоса предложили создать во Владивостоке инфраструктуру для туристов из этой страны, власти города уже подобрали перспективные участки, сообщил мэр Константин Шестаков. "Мы подобрали несколько земельных участков для отельных комплексов именно для Лаоса, чтобы создать дружелюбную инфраструктуру, которая изначально была бы заточена на спрос", – сказал Шестаков в эфире первого городского подкаста "Морское утро". Он отметил, что иностранным партнерам предложены участки на острове Русском и на побережье Уссурийского залива. "Они сами будут строить – заинтересованность есть. Это был бы осязаемый опыт реализации совместных инвестпроектов", – добавил мэр. Участвующий в эфире почетный консул Лаосской Народно-Демократической Республики Александр Вирич подтвердил, что интерес у туристов из этой страны к Приморью большой.

https://ria.ru/20231109/vladivostok-1908324554.html

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