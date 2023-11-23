https://ria.ru/20231123/ulitsa_neglinnaya-1910647876.html

Сердце города. Чем заняться на Неглинной?

Сердце города. Чем заняться на Неглинной? - РИА Новости, 23.11.2023

Сердце города. Чем заняться на Неглинной?

Еще лет пять назад район вокруг Неглинной улицы считался островком спокойствия, где можно было "заблудиться" в переулках и ненадолго потерять ход времени... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:24

2023-11-23T17:24

2023-11-23T17:32

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Еще лет пять назад район вокруг Неглинной улицы считался островком спокойствия, где можно было "заблудиться" в переулках и ненадолго потерять ход времени. Сегодня это центр деловой жизни и место силы модников и гастрономических энтузиастов. Вместе с телеграм-каналом "На Неглинной" собрали гид по активностям в самом сердце столицы.1. Провести деловую встречуПопулярным местом для деловых встреч считается "Кофемания" в торговом центре (ТЦ) "Неглинная". Интерьер ресторана выдержан в благородных тонах, а его детали выполнены из ценных пород дерева.Еще ее выбирают из-за наличия подземной парковки в ТЦ — большой редкости для центра Москвы.2. Освоить спортНа Неглинной есть оборудованная велодорожка, по которой в хорошую погоду можно кататься на велосипеде или самокате.А круглогодично поддерживать себя в форме можно в фитнес-клубе "Комета Black". Там просторные залы для групповых занятий и пинг-понга, баскетбольная площадка и лаунж-зона для отдыха.Мария Ястребова, продюсер: "Я долго искала в своем районе идеальный зал. Мне не нравятся “аквариумы”, когда люди с улицы на тебя смотрят, тесные залы тоже не люблю, я искала что-то особенное, молодежное, с крутой атмосферой. И вот нашла неожиданно в ТЦ "Неглинная". В современном промышленно-урбанистическом стиле , с неоновой подсветкой, довольно просторный, технологичный и новый зал "Комета Black". Это то, что нужно по пространству, по духу, по музыке. Еще и вечеринки спортивные периодически проводятся".3. Устроить гастротурНачать можно с "Люсьена Оливье" — бывшего ресторана "Эрмитаж", где был придуман легендарный салат оливье. Там до сих пор сохранилась печная кладка времен Чехова, Чайковского и Достоевского. В меню ресторана представлено семь видов оливье.За вкусными и необычными десертами рекомендуем заглянуть на Центральный рынок. Торты и пирожные из натуральных продуктов делают Easter Bakery (Истер Бэйкери) и Milk&Shake (МилкэндШэйк).За аутентичной греческой кухней следует идти в "Пифагор". Как говорят сами создатели, они решили открыть "феерически красивый ресторан с очень качественными продуктами".Если останутся силы, завершить вечер можно в баре. У молодежи популярен "Собаки в тумане", где регулярно проходят вечеринки с живой музыкой.4. Посетить экскурсиюНа Неглинке можно увидеть дома московской знати, гостиницы и торговые галереи с богатой историей. Сандуновские бани, Петровский пассаж, здание нынешнего Центробанка — известные памятники архитектуры.Упоминается Неглинная и в русской классике. В Петровском пассаже разворачивается одна из сцен романа "12 стульев" Ильфа и Петрова. А возле гостиницы "Дюссо" встречаются герои романа "Анна Каренина" Толстого.Ирина Шестакова, экскурсовод проекта "Городские сказки": "Район Неглинки интересный, востребованный. В экскурсионной программе на этой улице особенно выделяются Сандуны. Были случаи, когда, вдохновившись на экскурсии, гости отправлялись в бани! Конечно же, рассказываем и про судьбу реки Неглинной. После экскурсии гости часто продолжают банкет в ближайшем ресторане".5. Заняться шопингомВесной вместо покинувшей российский рынок Zara (Зара) открылся четырехэтажный Maag (Мааг) — один из базовых магазинов одежды: здесь есть и деловые костюмы, и вечерние платья, и детская одежда.Флагман "Золотого яблока" в ТЦ "Неглинная" тоже появился относительно недавно. На 3500 квадратных метров представлен большой ассортимент косметики, парфюмерии, бытовой химии и принадлежностей для дома.6. Сходить в театрТеатр "Школа современной пьесы" находится в бывшем здании ресторана "Эрмитаж", том самом, где был придуман оливье. Театр здесь располагается с конца 1980-х годов. В 2013 году историческое здание сильно пострадало во время пожара и лишь в 2019 году после реставрации театр смог вернуться в родные стены. В его репертуаре есть пьесы современных авторов, таких как Гришковец и Улицкая, а есть и классические произведения, но в актуальном режиссерском прочтении.7. Порадовать детейНедалеко от Неглинной находится цирк Никулина, а в "Школе современной пьесы" ставят чудесные детские спектакли. В новогодние каникулы там оживает сказка. В этом году в репертуаре "Новогодняя елка: лига волшебников" (6+).Сходите с ребенком в музей советских игровых автоматов на Рождественке — яркие впечатления гарантированы. Здесь же можно попробовать газировку из советского автомата — еще одного символа ушедшей эпохи. А на нижнем этаже ТЦ "Неглинная" расположен музей Lego (Лего), где представлена большая коллекция датского конструктора в России.Мария, домохозяйка: "Отдыхать мы с детьми любим активно, поэтому для прогулок выбираем интересные маршруты. На Неглинную всей семьей приезжаем посмотреть на красивые исторические здания, посетить необычные места, сходить в театр или посидеть в кафе".8. Организовать идеальное свиданиеПрогулка по Неглинной — историческому центру города — один из самых романтических форматов свидания. Сейчас в Москве много гидов, готовых провести небольшие пешие экскурсии специально для пар. Заодно можно выгулять новый наряд. После прогулки рекомендуем согреться глинтвейном на Центральном рынке, а потом устроить романтический ужин с игристым в ресторане SOMA (СОМА).Реклама. ООО "Неглинная Галерея" ИНН 7714380304erid: 4CQwVszH9pWuKCsqwor

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москва, улицы, торговые центры, маршруты