https://ria.ru/20231123/ukraina-1911408174.html

Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой

Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой - РИА Новости, 23.11.2023

Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой

Рассуждения главы евродипломатии Жозепа Борреля о мире на Украине - ширма для продолжения политики сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:37

2023-11-23T17:37

2023-11-23T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

россия

мария захарова

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рассуждения главы евродипломатии Жозепа Борреля о мире на Украине - ширма для продолжения политики сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Боррель опубликовал статью на официальном сайте дипломатической службы Евросоюза под названием "В центре бури" (по-английски: In the eye of the hurricane). В ней он подчеркнул, что самая большая гарантия безопасности для Украины - предоставление членства в ЕС. "Глава евродипломатии (Жозеп Боррель) продолжает голословно обвинять Россию в якобы желании затянуть конфликт. Напомним, однако, что еще недавно сам Боррель публично заявлял, что ЕС мог бы прекратить столкновения за один день, так как без массированной внешней поддержки Киев не сможет продолжать боевые действия. Но поставки западного оружия Киеву, которые Евросоюз хочет растянуть еще как минимум на четыре года, подготовка боевиков ВСУ на военных базах в странах ЕС – и есть та самая инвестиция в продолжение вооруженного конфликта", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД. Она отметила, что "рассуждения о мире, пренебрежение усилиями международных посредников и навязывание мертворожденной "формулы Зеленского" – лишь политическая ширма для продолжения политики сдерживания России".

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр