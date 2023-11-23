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Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911408174.html
Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой
Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой - РИА Новости, 23.11.2023
Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой
Рассуждения главы евродипломатии Жозепа Борреля о мире на Украине - ширма для продолжения политики сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:37
2023-11-23T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
россия
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рассуждения главы евродипломатии Жозепа Борреля о мире на Украине - ширма для продолжения политики сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Боррель опубликовал статью на официальном сайте дипломатической службы Евросоюза под названием "В центре бури" (по-английски: In the eye of the hurricane). В ней он подчеркнул, что самая большая гарантия безопасности для Украины - предоставление членства в ЕС. "Глава евродипломатии (Жозеп Боррель) продолжает голословно обвинять Россию в якобы желании затянуть конфликт. Напомним, однако, что еще недавно сам Боррель публично заявлял, что ЕС мог бы прекратить столкновения за один день, так как без массированной внешней поддержки Киев не сможет продолжать боевые действия. Но поставки западного оружия Киеву, которые Евросоюз хочет растянуть еще как минимум на четыре года, подготовка боевиков ВСУ на военных базах в странах ЕС – и есть та самая инвестиция в продолжение вооруженного конфликта", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД. Она отметила, что "рассуждения о мире, пренебрежение усилиями международных посредников и навязывание мертворожденной "формулы Зеленского" – лишь политическая ширма для продолжения политики сдерживания России".
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия, Мария Захарова, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова назвала рассуждения Борреля о мире на Украине ширмой

Захарова назвала слова Борреля о мире на Украине ширмой для сдерживания России

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рассуждения главы евродипломатии Жозепа Борреля о мире на Украине - ширма для продолжения политики сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Боррель опубликовал статью на официальном сайте дипломатической службы Евросоюза под названием "В центре бури" (по-английски: In the eye of the hurricane). В ней он подчеркнул, что самая большая гарантия безопасности для Украины - предоставление членства в ЕС.
"Глава евродипломатии (Жозеп Боррель) продолжает голословно обвинять Россию в якобы желании затянуть конфликт. Напомним, однако, что еще недавно сам Боррель публично заявлял, что ЕС мог бы прекратить столкновения за один день, так как без массированной внешней поддержки Киев не сможет продолжать боевые действия. Но поставки западного оружия Киеву, которые Евросоюз хочет растянуть еще как минимум на четыре года, подготовка боевиков ВСУ на военных базах в странах ЕС – и есть та самая инвестиция в продолжение вооруженного конфликта", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД. Она отметила, что "рассуждения о мире, пренебрежение усилиями международных посредников и навязывание мертворожденной "формулы Зеленского" – лишь политическая ширма для продолжения политики сдерживания России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзРоссияМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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