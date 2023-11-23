На Украине сообщили о смерти второго водителя в очереди на КПП из Польши
На Украине сообщили о смерти второго водителя в очереди на проезд КПП из Польши
Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-президент ассоциация международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что на украинско-польской границе, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умер украинский водитель, это уже второй такой случай с начала протестов.
«
"Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчеве (на пункте пропуска "Корчева-Краковец" - ред.) на стоянке. Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады", - приводит слова Балина украинский телеканал "Общественное".
Украинские СМИ 11 ноября сообщали, что в Польше на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин", ожидая пересечения границы скончался 54-летний водитель грузовика с Украины.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".