https://ria.ru/20231123/ukraina-1911317943.html

На Украине сообщили о смерти второго водителя в очереди на КПП из Польши

На Украине сообщили о смерти второго водителя в очереди на КПП из Польши - РИА Новости, 23.11.2023

На Украине сообщили о смерти второго водителя в очереди на КПП из Польши

Вице-президент ассоциация международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что на украинско-польской границе, где продолжается забастовка польских... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:24

2023-11-23T13:24

2023-11-23T13:24

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-президент ассоциация международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что на украинско-польской границе, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умер украинский водитель, это уже второй такой случай с начала протестов. "Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчеве (на пункте пропуска "Корчева-Краковец" - ред.) на стоянке. Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады", - приводит слова Балина украинский телеканал "Общественное". Украинские СМИ 11 ноября сообщали, что в Польше на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин", ожидая пересечения границы скончался 54-летний водитель грузовика с Украины. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".

https://ria.ru/20231120/eksportery-1910696482.html

https://radiosputnik.ru/20231120/polsha-1910506721.html

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