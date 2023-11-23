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НАТО считает конфликт на Украине выгодной инвестицией, заявил посол России - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911317178.html
НАТО считает конфликт на Украине выгодной инвестицией, заявил посол России
НАТО считает конфликт на Украине выгодной инвестицией, заявил посол России - РИА Новости, 23.11.2023
НАТО считает конфликт на Украине выгодной инвестицией, заявил посол России
Члены НАТО рассматривают конфликт на Украине как "выгодную инвестицию", для них жизни украинских солдат являются "небольшой платой" за ослабление РФ, заявил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:20
2023-11-23T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
игорь моргулов
нато
китай
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Члены НАТО рассматривают конфликт на Украине как "выгодную инвестицию", для них жизни украинских солдат являются "небольшой платой" за ослабление РФ, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в комментарии для издания South China Morning Post. На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. По словам Моргулова, "евромайдан" 2013 года фактически стал отправной точкой нынешнего украинского кризиса. После свержения при прямой поддержке западных стран демократически избранного президента радикальные националисты захватили государственную власть на Украине и начали навязывать всей стране антироссийскую повестку дня. "Регионы на Востоке страны, всегда тяготевшие к России, не согласились с этим, отказавшись признать незаконный захват власти в Киеве. В итоге украинский режим развязал против этой части населения настоящий террор", - сказал дипломат. Российский посол отметил, что кульминация была достигнута в 2021 году, когда Запад начал накачивать Украину оружием. В этих условиях, подчеркивает Моргулов, России ничего не оставалось, как начать специальную военную операцию в феврале 2022 года. По его словам, к концу марта РФ фактически достигла своих основных целей, а Киев был готов заключить приемлемое для двух стран политическое соглашение, однако Запад тут же вновь вмешался в ситуацию, принудив украинские власти отказаться от всех договоренностей. "Весь последующий период НАТО делала ставку на затягивание противостояния, поставляя Киеву вооружения и называя устами своих руководителей этот конфликт "выгодной инвестицией" – в том плане, что, жертвуя жизнями украинских солдат, они "малой ценой" могут ослабить Россию и даже нанести нашей стране "стратегическое поражение", - отметил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, украина, россия, игорь моргулов, нато, китай, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Игорь Моргулов, НАТО, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАТО считает конфликт на Украине выгодной инвестицией, заявил посол России

Посол: НАТО видит жизнь украинских солдат небольшой платой за ослабление России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Члены НАТО рассматривают конфликт на Украине как "выгодную инвестицию", для них жизни украинских солдат являются "небольшой платой" за ослабление РФ, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в комментарии для издания South China Morning Post.
На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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По словам Моргулова, "евромайдан" 2013 года фактически стал отправной точкой нынешнего украинского кризиса. После свержения при прямой поддержке западных стран демократически избранного президента радикальные националисты захватили государственную власть на Украине и начали навязывать всей стране антироссийскую повестку дня. "Регионы на Востоке страны, всегда тяготевшие к России, не согласились с этим, отказавшись признать незаконный захват власти в Киеве. В итоге украинский режим развязал против этой части населения настоящий террор", - сказал дипломат.
Российский посол отметил, что кульминация была достигнута в 2021 году, когда Запад начал накачивать Украину оружием. В этих условиях, подчеркивает Моргулов, России ничего не оставалось, как начать специальную военную операцию в феврале 2022 года. По его словам, к концу марта РФ фактически достигла своих основных целей, а Киев был готов заключить приемлемое для двух стран политическое соглашение, однако Запад тут же вновь вмешался в ситуацию, принудив украинские власти отказаться от всех договоренностей.
"Весь последующий период НАТО делала ставку на затягивание противостояния, поставляя Киеву вооружения и называя устами своих руководителей этот конфликт "выгодной инвестицией" – в том плане, что, жертвуя жизнями украинских солдат, они "малой ценой" могут ослабить Россию и даже нанести нашей стране "стратегическое поражение", - отметил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИгорь МоргуловНАТОКитайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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