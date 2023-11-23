В Киеве отказались делать исключения для Венгрии в вопросе нацменьшинств
Стефанишина: исключений для Венгрии в законах о нацменьшинствах не будет
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Украина при изменении законодательства в вопросе нацменьшинств исключений для Венгрии делать не будет, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию "Украинская правда".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины, писала газета Politico со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.
"Особенных исключений для Венгрии никто делать не будет в вопросе нацменьшинств. У нас есть также румынское, греческое и болгарское меньшинства, но громче всего кричат именно в Будапеште, что не является признаком наличия проблем", - сказала Стефанишина.
Она заявила, что Украина планирует изменить законодательство о нацменьшинствах, учитывая вопрос с образовательным процессом. Впрочем, подход ко всем будет одинаковым. "Наш этап перехода на новый уровень законодательного регулирования более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах – в Закарпатской, в других областях Украины – будут иметь большую ясность по организации учебного процесса", – добавила Стефанишина.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса с Киевом и Кишиневом будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Европейский союз, в случае формального одобрения старта переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией 15 декабря этого года, может к марту 2024 года сформулировать и согласовать переговорные условия, при этом сам переговорный процесс о членстве стартует немедленно после принятия официального решения лидерами стран союза.