https://ria.ru/20231123/ukraina-1911300361.html

В Киеве отказались делать исключения для Венгрии в вопросе нацменьшинств

В Киеве отказались делать исключения для Венгрии в вопросе нацменьшинств - РИА Новости, 23.11.2023

В Киеве отказались делать исключения для Венгрии в вопросе нацменьшинств

Украина при изменении законодательства в вопросе нацменьшинств исключений для Венгрии делать не будет, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:41

2023-11-23T12:41

2023-11-23T12:41

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венгрия

ольга стефанишина

евросоюз

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Украина при изменении законодательства в вопросе нацменьшинств исключений для Венгрии делать не будет, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию "Украинская правда". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины, писала газета Politico со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю. "Особенных исключений для Венгрии никто делать не будет в вопросе нацменьшинств. У нас есть также румынское, греческое и болгарское меньшинства, но громче всего кричат именно в Будапеште, что не является признаком наличия проблем", - сказала Стефанишина. По словам Стефанишиной, сейчас ведутся переговоры с Румынией, чье нацменьшинство - одно из самых больших на Украине. Впрочем, как отмечает вице-премьер, "со стороны Бухареста такого крика нет". Поэтому она полагает, что Венгрия политически вообще не заинтересована навсегда закрыть этот вопрос. Она заявила, что Украина планирует изменить законодательство о нацменьшинствах, учитывая вопрос с образовательным процессом. Впрочем, подход ко всем будет одинаковым. "Наш этап перехода на новый уровень законодательного регулирования более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах – в Закарпатской, в других областях Украины – будут иметь большую ясность по организации учебного процесса", – добавила Стефанишина. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса с Киевом и Кишиневом будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Европейский союз, в случае формального одобрения старта переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией 15 декабря этого года, может к марту 2024 года сформулировать и согласовать переговорные условия, при этом сам переговорный процесс о членстве стартует немедленно после принятия официального решения лидерами стран союза.

https://ria.ru/20231103/lvov-1907178703.html

https://ria.ru/20231110/evrosoyuz-1908553585.html

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908388362.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, ольга стефанишина, евросоюз