https://ria.ru/20231123/ukraina-1911294618.html

На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад

На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад - РИА Новости, 23.11.2023

На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад

Энергетическая система Украины в этом году более уязвима, чем год назад, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников и экспертов. РИА Новости, 23.11.2023

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2023-11-23T12:25

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Энергетическая система Украины в этом году более уязвима, чем год назад, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников и экспертов. "Энергетическая система более хрупкая, чем год назад", - говорится в сообщении издания. Как считают эксперты, ситуация на Украине незначительно улучшилась с момента публикации доклада ООН этим летом о состоянии украинского энергетического сектора. Тогда в организации констатировали, что весной мощности Украины вырабатывали в два раза меньше объема энергии, чем до начала конфликта в 2022 году. По словам украинского министра энергетики Германа Галущенко, мнение которого приводит издание, Киев лучше подготовлен к ударам по инфраструктуре. Но депутаты в свою очередь указывают на то, что укрепления вокруг объектов не были испытаны. При этом на Украине недостаточно оборудования для ремонта этих объектов в случае получения ими повреждений, пишет газета. В понедельник украинское госагентство восстановления и развития инфраструктуры сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры страны получили многоуровневую защиту. В частности, указывалось, что в 14 областях Украины установили защиту для 22 подстанций от прямого попадания ракет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911238871.html

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины