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На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад - РИА Новости, 23.11.2023
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12:25 23.11.2023 (обновлено: 12:26 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911294618.html
На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад
На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад - РИА Новости, 23.11.2023
На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад
Энергетическая система Украины в этом году более уязвима, чем год назад, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников и экспертов. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:25
2023-11-23T12:26
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в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Энергетическая система Украины в этом году более уязвима, чем год назад, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников и экспертов. "Энергетическая система более хрупкая, чем год назад", - говорится в сообщении издания. Как считают эксперты, ситуация на Украине незначительно улучшилась с момента публикации доклада ООН этим летом о состоянии украинского энергетического сектора. Тогда в организации констатировали, что весной мощности Украины вырабатывали в два раза меньше объема энергии, чем до начала конфликта в 2022 году. По словам украинского министра энергетики Германа Галущенко, мнение которого приводит издание, Киев лучше подготовлен к ударам по инфраструктуре. Но депутаты в свою очередь указывают на то, что укрепления вокруг объектов не были испытаны. При этом на Украине недостаточно оборудования для ремонта этих объектов в случае получения ими повреждений, пишет газета. В понедельник украинское госагентство восстановления и развития инфраструктуры сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры страны получили многоуровневую защиту. В частности, указывалось, что в 14 областях Украины установили защиту для 22 подстанций от прямого попадания ракет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911238871.html
https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине назвали энергосистему страны более хрупкой, чем год назад

NYT: в Киеве считают, что энергосистема Украины более уязвима, чем год назад

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Энергетическая система Украины в этом году более уязвима, чем год назад, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников и экспертов.
"Энергетическая система более хрупкая, чем год назад", - говорится в сообщении издания. Как считают эксперты, ситуация на Украине незначительно улучшилась с момента публикации доклада ООН этим летом о состоянии украинского энергетического сектора. Тогда в организации констатировали, что весной мощности Украины вырабатывали в два раза меньше объема энергии, чем до начала конфликта в 2022 году.
Лампы - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии
Вчера, 09:41
По словам украинского министра энергетики Германа Галущенко, мнение которого приводит издание, Киев лучше подготовлен к ударам по инфраструктуре. Но депутаты в свою очередь указывают на то, что укрепления вокруг объектов не были испытаны. При этом на Украине недостаточно оборудования для ремонта этих объектов в случае получения ими повреждений, пишет газета.
В понедельник украинское госагентство восстановления и развития инфраструктуры сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры страны получили многоуровневую защиту. В частности, указывалось, что в 14 областях Украины установили защиту для 22 подстанций от прямого попадания ракет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
16 ноября, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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