https://ria.ru/20231123/ukraina-1911238871.html
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии
На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:41
2023-11-23T09:41
2023-11-23T09:41
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания Klymenko.Time. "Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь - минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", – заявил Харченко.При этом он добавил, что многие потребители в преддверье зимы начали подготовку к возможным отключениям света. Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы. Ранее в минэнерго Украины заявляли, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911049737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии
Klymenko.Time: украинцев предупредили о возможных двухчасовых отключениях света
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания Klymenko.Time
.
"Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь - минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", – заявил Харченко.
На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
При этом он добавил, что многие потребители в преддверье зимы начали подготовку к возможным отключениям света.
Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы.
Ранее в минэнерго Украины заявляли, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
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