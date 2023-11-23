https://ria.ru/20231123/ukraina-1911238871.html

СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии

СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии

На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:41

2023-11-23T09:41

2023-11-23T09:41

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания Klymenko.Time. "Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь - минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", – заявил Харченко.При этом он добавил, что многие потребители в преддверье зимы начали подготовку к возможным отключениям света. Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы. Ранее в минэнерго Украины заявляли, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911049737.html

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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