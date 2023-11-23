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СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911238871.html
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии
На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:41
2023-11-23T09:41
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания Klymenko.Time. "Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь - минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", – заявил Харченко.При этом он добавил, что многие потребители в преддверье зимы начали подготовку к возможным отключениям света. Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы. Ранее в минэнерго Украины заявляли, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911049737.html
https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии

Klymenko.Time: украинцев предупредили о возможных двухчасовых отключениях света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На Украине будут применять графики двухчасовых отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до восьми градусов мороза, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания Klymenko.Time.
"Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события, но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус восемь - минус десять градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми", – заявил Харченко.
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При этом он добавил, что многие потребители в преддверье зимы начали подготовку к возможным отключениям света.
Ранее в октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал население страны приготовиться к возможным отключениям электроэнергии, усилив автономные системы отопления и закупив генераторы.
Ранее в минэнерго Украины заявляли, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
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