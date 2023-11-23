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На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину - РИА Новости, 23.11.2023
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08:44 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911230191.html
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину - РИА Новости, 23.11.2023
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину
Трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки, очередной акт "силовой" мобилизации произошел в городе Дрогобыч во Львовской... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:44
2023-11-23T08:44
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львовская область
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки, очередной акт "силовой" мобилизации произошел в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Еще одно видео "силовой" мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео трое мужчин в военной форме, предположительно представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), напали на мужчину, повалив его на землю. Как пишет издание, инцидент случился в городе Дрогобычи во Львовской области. В конце августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют "новый утвержденный план" мобилизации. При этом экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html
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в мире, украина, львовская область, алексей данилов, владимир зеленский, алексей резников, страна.ua, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Львовская область, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Страна.ua, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину

На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину при попытке вручения повестки

Повестка мужчине на Украине
Повестка мужчине на Украине
Повестка мужчине на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки, очередной акт "силовой" мобилизации произошел в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Еще одно видео "силовой" мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На видео трое мужчин в военной форме, предположительно представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), напали на мужчину, повалив его на землю. Как пишет издание, инцидент случился в городе Дрогобычи во Львовской области.
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В конце августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют "новый утвержденный план" мобилизации. При этом экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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В миреУкраинаЛьвовская областьАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийАлексей РезниковСтрана.uaСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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