https://ria.ru/20231123/ukraina-1911230191.html

На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину

На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину - РИА Новости, 23.11.2023

На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину

Трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки, очередной акт "силовой" мобилизации произошел в городе Дрогобыч во Львовской... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:44

2023-11-23T08:44

2023-11-23T08:44

в мире

украина

львовская область

алексей данилов

владимир зеленский

алексей резников

страна.ua

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877187239_0:33:1036:616_1920x0_80_0_0_5c7c26883c5f60e9c6fa090a4d3c0e84.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки, очередной акт "силовой" мобилизации произошел в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Еще одно видео "силовой" мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео трое мужчин в военной форме, предположительно представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), напали на мужчину, повалив его на землю. Как пишет издание, инцидент случился в городе Дрогобычи во Львовской области. В конце августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют "новый утвержденный план" мобилизации. При этом экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, львовская область, алексей данилов, владимир зеленский, алексей резников, страна.ua, совет национальной безопасности и обороны украины