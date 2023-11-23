https://ria.ru/20231123/ukraina-1911230191.html
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину - РИА Новости, 23.11.2023
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину
Трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки, очередной акт "силовой" мобилизации произошел в городе Дрогобыч во Львовской... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:44
2023-11-23T08:44
2023-11-23T08:44
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трое человек в военной форме напали на мужчину при попытке вручения повестки, очередной акт "силовой" мобилизации произошел в городе Дрогобыч во Львовской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Еще одно видео "силовой" мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео трое мужчин в военной форме, предположительно представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), напали на мужчину, повалив его на землю. Как пишет издание, инцидент случился в городе Дрогобычи во Львовской области. В конце августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют "новый утвержденный план" мобилизации. При этом экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html
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в мире, украина, львовская область, алексей данилов, владимир зеленский, алексей резников, страна.ua, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Львовская область, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Страна.ua, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину
На Украине сотрудники военкомата напали на мужчину при попытке вручения повестки