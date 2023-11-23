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Президент Литвы ответил главе МИД, испугавшемуся войны с Россией
Президент Литвы ответил главе МИД, испугавшемуся войны с Россией - РИА Новости, 23.11.2023
Президент Литвы ответил главе МИД, испугавшемуся войны с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриелюса Ландсбергиса сесть и успокоиться после его заявления о "планах" России начать военные действия... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:18
2023-11-23T18:18
2023-11-23T19:34
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриелюса Ландсбергиса сесть и успокоиться после его заявления о "планах" России начать военные действия против стран НАТО, передает Sputnik Литва.По данным издания, министр иностранных дел республики предложил готовиться к тому, что Россия якобы не остановится на Украине и продолжит конфликт с Североатлантическим альянсом. Он также отметил, что Вильнюсу необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности."За последние несколько недель или дней не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше. Однако тогда оценки были такими, как вдруг краски сильно сгустились. Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться", — сказал Науседа.По его словам, такие внезапные заявления не оказывают положительного влияния на имидж страны и могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов. Ранее в четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что не только Прага, но и все в альянсе рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе, поэтому армии блока готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что именно страны ЕС, а не Россия представляют угрозу, поскольку, "будучи подконтрольным США континентом, именно они участвуют в НАТО, которая двигается со своей военной мощью к российским границам".В Москве же много раз подчеркивали, что не создают угроз ни для кого и готовы к диалогу с Североатлантическим альянсом. При этом он должен происходить на равноправной основе, а Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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россия, литва, гитанас науседа, в мире, нато, евросоюз, петр павел, дмитрий песков, европа
Россия, Литва, Гитанас Науседа, В мире, НАТО, Евросоюз, Петр Павел, Дмитрий Песков, Европа
Президент Литвы ответил главе МИД, испугавшемуся войны с Россией
Президент Литвы Науседа призвал успокоиться заявившего об угрозе от РФ главу МИД
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриелюса Ландсбергиса сесть и успокоиться после его заявления о "планах" России начать военные действия против стран НАТО, передает Sputnik Литва
.
По данным издания, министр иностранных дел республики предложил готовиться к тому, что Россия якобы не остановится на Украине и продолжит конфликт с Североатлантическим альянсом. Он также отметил, что Вильнюсу необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности.
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"За последние несколько недель или дней не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше. Однако тогда оценки были такими, как вдруг краски сильно сгустились. Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться", — сказал Науседа.
По его словам, такие внезапные заявления не оказывают положительного влияния на имидж страны и могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов.
Ранее в четверг президент Чехии Петр Павел
заявил, что не только Прага, но и все в альянсе рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе, поэтому армии блока готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что именно страны ЕС, а не Россия представляют угрозу, поскольку, "будучи подконтрольным США континентом, именно они участвуют в НАТО
, которая двигается со своей военной мощью к российским границам".
В Москве же много раз подчеркивали, что не создают угроз ни для кого и готовы к диалогу с Североатлантическим альянсом. При этом он должен происходить на равноправной основе, а Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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