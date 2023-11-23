https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911330683.html

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов - РИА Новости, 23.11.2023

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:03

2023-11-23T14:03

2023-11-23T14:12

турция

экономика

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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания."Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%", - говорится в заявлении.На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку - до 15% с 8,5%.

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турция, экономика