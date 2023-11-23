https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911330683.html
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов - РИА Новости, 23.11.2023
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов
Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:03
2023-11-23T14:03
2023-11-23T14:12
турция
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906502794_0:482:2783:2047_1920x0_80_0_0_7d2b6bed950e1699b652516e0a100971.jpg
АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания."Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%", - говорится в заявлении.На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку - до 15% с 8,5%.
https://realty.ria.ru/20231123/arenda-1911286343.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906502794_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_758e436a960dcb355e832aa0a4f34abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, экономика
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 35 до 40 процентов
АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.
«
"Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%", - говорится в заявлении.
На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.
Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку - до 15% с 8,5%.
Эксперт: краткосрочная аренда в Турции в 2024 году может подорожать на 30%