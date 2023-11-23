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Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов - РИА Новости, 23.11.2023
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14:03 23.11.2023 (обновлено: 14:12 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911330683.html
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов - РИА Новости, 23.11.2023
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов
Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:03
2023-11-23T14:12
турция
экономика
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания."Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%", - говорится в заявлении.На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку - до 15% с 8,5%.
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турция, экономика
Турция, Экономика
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

Центробанк Турции повысил учетную ставку с 35 до 40 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.
«
"Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%", - говорится в заявлении.
На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.
Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку - до 15% с 8,5%.
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