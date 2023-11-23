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В Турции назвали причину ЧП с сухогрузом у берегов страны - РИА Новости, 23.11.2023
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11:52 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911283163.html
В Турции назвали причину ЧП с сухогрузом у берегов страны
В Турции назвали причину ЧП с сухогрузом у берегов страны - РИА Новости, 23.11.2023
В Турции назвали причину ЧП с сухогрузом у берегов страны
Затонувший у берегов Турции на прошлой неделе сухогруз Kafkametler изначально строился для рек, а не для морей и океанов, судну необходим был ремонт, заявил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:52
2023-11-23T11:52
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СТАМБУЛ, 23 ноя – РИА Новости. Затонувший у берегов Турции на прошлой неделе сухогруз Kafkametler изначально строился для рек, а не для морей и океанов, судну необходим был ремонт, заявил газете Sabah глава Ассоциации капитанов дальнего плавания и инженеров Измира Йигит Айкурт. Сухогруз Kafkametler затонул 19 ноября после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, столкнувшись с волнорезом в порту Эрегли, ведутся поиски 10 членов экипажа. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило в четверг об обнаружении тел двоих членов экипажа на побережье. "Севшее на мель судно не тонет, а Kafkametler это речное судно – узкое (12 метров) и длинное (88 метров). Сухогруз сошел с верфи в 1992 году, а толщина металла со временем уменьшается. Это судно должно было ходить по рекам, оно не идет ни в какое сравнение с судами для морей и океанов. Поэтому необходимы проверки таких судов компаниями и руководством портов, перед выходом в море в ураган необходимо оформлять специальный документ", - заявил Айкурт. Он пояснил, что в условиях обрушившегося на Турцию урагана судно впало в неконтролируемый дрейф и ударилось об волнорез. По его словам, капитану необходимо было принимать решение в условиях катастрофы всего за 3-5 минут, а за это время спасательные шлюпки никак не спустить. По словам Айкурта, у судов подобного типа спустя 30 лет наблюдается усталость металла, им нужно особое обслуживание. Данный сухогруз фигурировал в сообщениях СМИ в октябре: тогда Управление мореходства Турции опровергло сообщения ряда СМИ о якобы имевшем место столкновении сухогруза Kafkametler с миной у берегов Румынии. Тогда управление уточняло, что никаких повреждений судна нет, оно с грузом на борту продолжило путь в украинский порт Измаил.
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в мире, измир, турция, румыния
В мире, Измир, Турция, Румыния
В Турции назвали причину ЧП с сухогрузом у берегов страны

Sabah: затонувший у берегов Турции сухогруз строился для рек, а не для моря

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 23 ноя – РИА Новости. Затонувший у берегов Турции на прошлой неделе сухогруз Kafkametler изначально строился для рек, а не для морей и океанов, судну необходим был ремонт, заявил газете Sabah глава Ассоциации капитанов дальнего плавания и инженеров Измира Йигит Айкурт.
Сухогруз Kafkametler затонул 19 ноября после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, столкнувшись с волнорезом в порту Эрегли, ведутся поиски 10 членов экипажа. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило в четверг об обнаружении тел двоих членов экипажа на побережье.
«
"Севшее на мель судно не тонет, а Kafkametler это речное судно – узкое (12 метров) и длинное (88 метров). Сухогруз сошел с верфи в 1992 году, а толщина металла со временем уменьшается. Это судно должно было ходить по рекам, оно не идет ни в какое сравнение с судами для морей и океанов. Поэтому необходимы проверки таких судов компаниями и руководством портов, перед выходом в море в ураган необходимо оформлять специальный документ", - заявил Айкурт.
Он пояснил, что в условиях обрушившегося на Турцию урагана судно впало в неконтролируемый дрейф и ударилось об волнорез. По его словам, капитану необходимо было принимать решение в условиях катастрофы всего за 3-5 минут, а за это время спасательные шлюпки никак не спустить.
По словам Айкурта, у судов подобного типа спустя 30 лет наблюдается усталость металла, им нужно особое обслуживание.
Данный сухогруз фигурировал в сообщениях СМИ в октябре: тогда Управление мореходства Турции опровергло сообщения ряда СМИ о якобы имевшем место столкновении сухогруза Kafkametler с миной у берегов Румынии. Тогда управление уточняло, что никаких повреждений судна нет, оно с грузом на борту продолжило путь в украинский порт Измаил.
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