https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911235175.html

В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике

В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике - РИА Новости, 23.11.2023

В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике

Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в городе Сиирт на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:18

2023-11-23T09:18

2023-11-23T09:18

в мире

сиирт (провинция)

ширван

турция

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в городе Сиирт на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. "Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в районе Ширван в Сиирте. Работы на месте происшествия продолжаются", - пишет издание. После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады спасателей, пожарной охраны, жандармерии и скорой медицинской помощи. Работы на месте происшествия продолжаются.

https://ria.ru/20231117/shakhta-1910012526.html

сиирт (провинция)

ширван

турция

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в мире, сиирт (провинция), ширван, турция