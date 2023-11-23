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В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике - РИА Новости, 23.11.2023
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09:18 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911235175.html
В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике
В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике - РИА Новости, 23.11.2023
В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике
Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в городе Сиирт на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:18
2023-11-23T09:18
в мире
сиирт (провинция)
ширван
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в городе Сиирт на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. "Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в районе Ширван в Сиирте. Работы на месте происшествия продолжаются", - пишет издание. После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады спасателей, пожарной охраны, жандармерии и скорой медицинской помощи. Работы на месте происшествия продолжаются.
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сиирт (провинция)
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в мире, сиирт (провинция), ширван, турция
В мире, Сиирт (провинция), Ширван, Турция
В Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике

На юго-востоке Турции три человека погибли из-за обрушения на медном руднике

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в городе Сиирт на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah.
«
"Три человека погибли в результате обрушения на медном руднике в районе Ширван в Сиирте. Работы на месте происшествия продолжаются", - пишет издание.
После получения сообщения на место происшествия были направлены бригады спасателей, пожарной охраны, жандармерии и скорой медицинской помощи.
Работы на месте происшествия продолжаются.
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В миреСиирт (провинция)ШирванТурция
 
 
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