https://ria.ru/20231123/toplivo-1911353175.html

На российской бирже подешевели основные виды топлива

На российской бирже подешевели основные виды топлива - РИА Новости, 23.11.2023

На российской бирже подешевели основные виды топлива

Бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжили дешеветь, при этом темпы снижения... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:53

2023-11-23T14:53

2023-11-23T14:53

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

россия

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг продолжили дешеветь, при этом темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим торговым днем, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за четверг снизилась на 0,34% - до 47 500 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,51%, до 49 866 рублей. Таким образом, цены вернулись к уровню середины апреля. Тогда стоимость Аи-92 была в пределах 46-48 тысяч рублей за тонну, а Аи-95 - 51-52 тысяч. Затем цены стали расти рекордными темпами вплоть до конца сентября. Летнее дизельное топливо за торговый день также подешевело: его стоимость снизилась на 0,48%, до 56 217 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подешевело на 0,18% - до 56 122 рублей за тонну, зимнее - на 0,11%, до 69 226 рублей. Цена мазута по итогам торгов четверга поднялась на 5,69% - до 17 105 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) по территориальному индексу Урала и в Сибири, где находятся основные производители этого вида топлива, подешевели на 1,25% - до 30 031 рубля за тонну. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, россия, цены на нефть